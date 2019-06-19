На будівництво Палацу спорту на Сихові оголосили новий тендер Суспільство | 18-06-2019, 21:18 0 111

ЛКП «Палац ігрових видів спорту» оголосило новий тендер на будівництво спорткомплексу на Сихові. Зазначимо, що тендер був оголошений у 2018 році, але був зупинений, у зв’язку з потребою коригування проекту.

«Попереднім проектом було передбачено 4 ігрових зали і басейн. В минулому році було прийнято рішення про виключення з проекту басейну. Відповідно ввели коригування і виключили його з проекту. 4 ігрові зали залишились з тими ж самими функціональними призначеннями. Відтак попередня вартість будівництва проекту зменшилась на 320 млн.



Ми оголосили новий конкурс і до 18 липня триває подача документів. Після цього тендер передбачає попередню кваліфікацію. Після цього тендерний комітет буде розглядати подані документи і за результатами їх оцінки буде прийнято тих кандидатів, які проходять попередню кваліфікацію і система оголосить проведення аукціону", — повідомив директор ЛКП «Палац ігрових видів спорту» Роман Познанський.



Нагадаємо, 18 квітня 2018 року міський голова Львова Андрій Садовий підписав розпорядження «Про утворення робочої групи для будівництва Палацу спорту на просп. Червоної Калини (у межах громадського центру на Сихові)». Очолила робочу групу директор департаменту гуманітарної політики Галина Слічна.



Місто планує збудувати новий сучасний спорткомплекс. У 2017 році було проведено Всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію спортивного комплексу в житловому масиві «Сихів». Переможцем конкурсу стала ТАМ «Кудін». Цей проект запропонував рішення використати дах цієї споруди як гірку, де можна кататися на санках і різних видах нартів. У теплий період року автори запропонували робити дах зі штучного покриття, щоб навіть влітку цю локацію можна було використовувати для катання.



Палац ігрових видів спорту складатиметься з 4 ігрових залів: баскетбол — трибуни на 2 513 глядачів; волейбол — трибуни на 198 глядачів; регбі — трибуни на 237 глядачів; гандбол — трибуни на 228 глядачів. ЛКП «Палац ігрових видів спорту» виділено земельну ділянку розміром 1,87 га для будівництва палацу спорту.



«За 27 років в Україні не збудовано жодного палацу спорту. Ми можемо зараз мати багато дискусій, але є можливість рухатись вперед. Важливо, щоб ми цю справу зробили, бо ми тоді будемо мати можливість приймати у Львові всі змагання, бо цей палац буде відповідати усім європейським нормам. Нічого подібного в Україні нема.



Такі палаци в світі фінансує держава, регіон, місто.



Якщо ми хочемо бути європейським містом, ми повинні мати підтримку спорту. Україна на сьогодні повинна мати такий Палац ігрових видів спорту. Якщо ми інвестуємо у спорт, тоді ми менше інвестуємо у медицину", — вважає мер Львова Андрій Садовий.