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Малюнки переможців львівського конкурсу «STOP БУЛІНГ» розмістили як зовнішню рекламу
|Суспільство | 18-06-2019, 21:19
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У Львові визначили переможців міського конкурсу малюнків «STOP БУЛІНГ» серед дітей — мешканців Львова. В управління «Служба у справах дітей» ЛМР надійшло 66 конкурсних малюнків. За результатами конкурсу визначено 1, 2 та 3 місця. Роботи, які зайняли призові місця, розмістили у вигляді соціальної реклами (білбордів) по місту Львову.
Управління «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради провело міський конкурс малюнків «STOP БУЛІНГ» серед дітей, щоб профілактувати негативні тенденції в дитячому середовищі.
Так, призові місця зайняли:
— 1 місце — Головата Анна-Марія, білборд розміщений за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 100, район Едельвейсу;
— 2 місце — Олена Кернер, білборд розміщений за адресою: м. Львів, вул. Луганська, р/с;
— 3 місце — Денис Головко, білборд розміщений за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 150−200 м до автовокзалу.
Організатори висловлюють подяку усім учасникам за участь у конкурсу.
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