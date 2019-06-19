Малюнки переможців львівського конкурсу «STOP БУЛІНГ» розмістили як зовнішню рекламу Суспільство | 18-06-2019, 21:19 0 139

У Львові визначили переможців міського конкурсу малюнків «STOP БУЛІНГ» серед дітей — мешканців Львова. В управління «Служба у справах дітей» ЛМР надійшло 66 конкурсних малюнків. За результатами конкурсу визначено 1, 2 та 3 місця. Роботи, які зайняли призові місця, розмістили у вигляді соціальної реклами (білбордів) по місту Львову.

Управління «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради провело міський конкурс малюнків «STOP БУЛІНГ» серед дітей, щоб профілактувати негативні тенденції в дитячому середовищі.



Так, призові місця зайняли:



— 1 місце — Головата Анна-Марія, білборд розміщений за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 100, район Едельвейсу;



— 2 місце — Олена Кернер, білборд розміщений за адресою: м. Львів, вул. Луганська, р/с;



— 3 місце — Денис Головко, білборд розміщений за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 150−200 м до автовокзалу.



Організатори висловлюють подяку усім учасникам за участь у конкурсу.



