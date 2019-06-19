«Львівська система дослідників» в дії: 62 львівських дослідники отримуватимуть стипендії від міста в розмірі 6−10 тис грн Суспільство | 18-06-2019, 21:23 0 125 Програма «Львівська система дослідників» в дії. Львівська міська рада дала старт новій програмі, спрямованій на розвиток науково-технічного потенціалу міста. У межах ініціативи визначено 62 найуспішніших та найталановитіших дослідників міста у різних сферах. Щомісяця протягом року вони отримуватимуть стипендії у розмірі 6 та 10 тис. грн відповідно до рейтингу. Найбільше переможців представлено ЛНУ ім. І. Франка, НУ «Львівська політехніка» та Інститут фізики конденсованих систем НАН України. З бюджету міста на реалізацію цієї програми цього року передбачено 6 млн грн.



«Вже кінцево визначено перелік науковців, які отримають від міста стипендії. Частина науковців вже отримала першу суму коштів. Надалі працюємо разом, плануємо спільні івенти, презентації тощо», — сказав Назар Трохимчук, керівник проекту «Львівська система дослідників».



«Львівська система дослідників» створена Львівською міською радою у межах розширення програми «Львів науковий» і передбачає незалежну оцінку професійної діяльності дослідників міста за принципом «research excellence», об’єднання як молодих перспективних, так і успішних досвідчених дослідників, надання таким дослідникам стипендії відносно їхнього професійного рівня і перспектив, а також залучення цих дослідників до стратегічного розвитку міста. З бюджету міста на реалізацію цієї програми цього року передбачено 6 млн грн.



На участь в Програмі було подано 176 заявок від науковців з 26 установ.



Отож переможцями стали 62 найуспішніших та найталановитіших дослідників міста Львова у різних сферах. Щомісяця протягом року вони отримуватимуть стипендії: 6 та 10 тис. грн відповідно до рейтингу. Найбільше переможців представлено ЛНУ ім. І. Франка, НУ «Львівська політехніка» та Інститут фізики конденсованих систем НАН України.



«Це дуже круто, що Львів став першим містом, де реалізовується така програма. Наука — запорука розвитку міста та країни. Якісна підтримка науковців з боку влади — це завжди був пріоритет Львова. Сподіваємось, стане також пріоритетом державної політики», — зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

Довідка



Метою «Львівської системи дослідників» є:



1. Об’єднання експертного наукового середовища м. Львова для визнання, підтримки та промоції успішних наукових дослідників, які працюють у місті;



2. Стимулювання науково-дослідницькою діяльністю науковців міста та отримання конкурентоспроможних наукових результатів і передових технологій.



3. Стимулювання організації міжнародних наукових заходів у місті.



4. Розвиток наукового та науково-технічного потенціалу м. Львова.



5. Популяризація наукових та науково-технічних досягнень наукових дослідників міста, у тому числі серед учнів львівських шкіл. Створення передумов для розвитку креативності серед мешканців міста.



6. Підняття престижу професії наукового дослідника.



7. Зменшення темпу трудової еміграції дослідників м. Львова як за межі міста, так і за межі України.



8. Залучення успішних наукових дослідників міста Львова до стратегічного планування розвитку міста, вирішення поставлених завдань, актуальних проблем та створення креативного середовища.



