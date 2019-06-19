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Клімкін: Для РФ українські моряки - розмінна монета
|Суспільство | 19-06-2019, 08:09
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|Глава МЗС України Павло Клімкін вважає, що Росія використовує захоплених у Керченській протоці українських моряків для досягнення своїх цілей на міжнародній арені, в тому числі, в міжнародних суперечках з Україною.
Про це він сказав у коментарі виданню "Крим.Реалії".
"Але, розумієте, чому Росія відмовляється виконувати (рішення міжнародного трибуналу із морського права - ред.) - ми їй перебили гру.
Тобто РФ хотіла хлопців використовувати як розмінну монету. Зараз - використовувати їх як важіль. Просто їх на щось розміняти", - заявив міністр.
Клімкін нагадав, що є чітке рішення міжнародного суду, за яким РФ має звільнити українських моряків. Він висловив сподівання, що при широкій міжнародній підтримці українських моряків вдасться повернути додому.
Нагадаємо:
25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
"Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".
Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
У червні 2019 року президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію з полоненими моряками на контролі та зазначив, що "кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість їх повернути".
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