ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, є загиблий і поранені Суспільство | 19-06-2019, 08:16 0 77

Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. 3 українських військових отримали поранення, ще 2 - бойові травми. Від початку поточної доби окупанти тричі обстріляли позиції ОС, 1 український військовослужбовець загинув, ще 1 - отримав поранення.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 19 червня.



"Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 5 разів обстріляли позиції ОС: у районі Авдіївки, околиці Красногорівки, Верхньоторецьке, поблизу Пісок, Водяне.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 6 разів: у районі Луганського, Новолуганське, поблизу Травневого, Троїцьке.



"Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників: поблизу Новотроїцького - з гранатометів різних систем; у районі Лебединського - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; Мар'їнку - зі стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

