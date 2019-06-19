На Луганщині після купання масово отруїлись діти Суспільство | 19-06-2019, 09:25 0 93 У Луганській області отруїлись 18 громадян, з них 15-ро – діти.



Про повідомила прес-секретар поліції області Тетяни Погукай у Facebook.



"На Луганщині поліція з’ясовує обставини та причини потрапляння до інфекційного відділення 18 громадян", - написала вона.



За даними поліції, про масове отруєння увечері 18 червня повідомили працівники лікарні Рубіжного. Діти і дорослі госпіталізовані до інфекційного відділення.



"За попередньою інформацією усі госпіталізовані пов'язують захворювання з купанням в озері Пісочне", - відзначила Погукай.



Наразі співробітники слідчо-оперативної групи з'ясовують обставин та причини захворювання.



"Усі хворі знаходяться в задовільному стані, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує", - підсумувала речник поліції Луганщини.

