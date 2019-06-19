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На Луганщині після купання масово отруїлись діти
|Суспільство | 19-06-2019, 09:25
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|У Луганській області отруїлись 18 громадян, з них 15-ро – діти.
Про повідомила прес-секретар поліції області Тетяни Погукай у Facebook.
"На Луганщині поліція з’ясовує обставини та причини потрапляння до інфекційного відділення 18 громадян", - написала вона.
За даними поліції, про масове отруєння увечері 18 червня повідомили працівники лікарні Рубіжного. Діти і дорослі госпіталізовані до інфекційного відділення.
"За попередньою інформацією усі госпіталізовані пов'язують захворювання з купанням в озері Пісочне", - відзначила Погукай.
Наразі співробітники слідчо-оперативної групи з'ясовують обставин та причини захворювання.
"Усі хворі знаходяться в задовільному стані, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує", - підсумувала речник поліції Луганщини.
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