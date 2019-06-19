У Молдові хочуть скасувати надання громадянства за інвестиції Суспільство | 19-06-2019, 09:26 0 94 Парламент Молдови 18 червня затвердив у першому читанні проект закону про скасування громадянства за інвестиції.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.



Як зазначається в інформаційній записці до проекту, введення цього закону "може призвести до катастрофічних наслідків для безпеки Молдови і її громадян", оскільки його перевагами можуть скористатися іноземні громадяни з сумнівним минулим. Крім того, вказується в записці, особи, причетні до крадіжки мільярда, можуть через іноземних громадян купувати цінні папери та держоблігації Молдови для відмивання грошей.



Депутати також зазначають, що укази про надання громадянства Молдови за інвестиції, хоч і будуть опубліковані в "Офіційному моніторі", в них не вказується ім'я та прізвище нового громадянина Молдови, через що людям, що не входять в Комісію з розгляду досьє на отримання громадянства, неможливо вивчити їх біографію і переконатися, що вони ніяк не пов'язані зі злочинною діяльністю.



Демократи висловилися проти скасування закону про надання громадянства за інвестиції. Депутати Серджіу Сирбу і Володимир Чоботар дорікнули депутатам у тому, що вони неуважно читали закон і враховані в ньому ризики, а також не отримали необхідних висновків, щоб розглянути цей проект.



"Я вас дуже прошу, зважте, вивчіть і спробуйте прийняти раціональне рішення, не піддавайтеся емоціям і впливу бульварної преси, не здійснивши експертизи, тому що можуть бути наслідки", — зазначив Володимир Чеботар.



Нагадаємо, в Молдові програму отримання громадянства за інвестиції, ініційовану демократами, затвердили влітку 2018 року. Вона передбачає, що іноземний інвестор може отримати громадянство Молдови, якщо перерахує до Фонду довгострокового розвитку мінімум €100 тис. або мінімум €250 тис. в стратегічно важливу сферу бізнесу. Однак зараз доступна тільки перша опція. Влада розраховувала за перші п'ять років дії програми залучити €1,3 млрд інвестицій.