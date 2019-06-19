ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає гарячу воду до 1093 будинків Суспільство | 19-06-2019, 11:49 0 74

За інформацією диспетчерської служби ЛМКП «Львівтеплоенерго», станом сьогодні на ранок гарячу воду отримує 1093 будинків. Без гарячої води 11 будинків у Львові, які обслуговує це підприємство.

Без гарячого водопостачання залишаються:



4 будинки у Личаківському районі. Будинки на вул. Зелена, 115, вул. Керченська, 13а, 17а, 19а не отримують гарячу воду через гідравлічні випробування теплової мережі від котельні на вул. Зелена, 111. Відновити подачу гарячої води до цих будинків планують 1 липня;

5 будинків у Шевченківському районі. Будинки на вул. Мідна, 8, 10, вул. Богдана Хмельницького, 271, 273, 275 не отримують гарячу воду через заміну теплової мережі. Відновити подачу гарячої води до цих будинків планують 28 червня;

2 будинки у Франківському районі. Будинки на вул. Пулюя, 32, вул. Сахарова, 31 не отримують гарячу воду через роботи на тепловій мережі від ТЕЦ-1. Відновити подачу гарячої води до цих будинків планують 21 червня.



Адміністрація ЛМКП «Львівтеплоенерго» просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності через відсутність гарячої води.