Прощання з Любов’ю Рассихіною відбудеться в п’ятницю Суспільство | 19-06-2019, 11:52 0 78 У п’ятницю, 21 червня, Львів попрощається з відомою у минулому гімнасткою Любов’ю Рассихіною.



О 12.00 год відбудеться чин прощання в залі спортивної гімнастики та акробатики на вул. Княгині Ольги, 3а. Там же о 13.00 год розпочнеться чин похорону, а орієнтовно о 13.30 год домовина з тілом виїде на Сихівське кладовище, де відбудеться чин погребення.



Відома в минулому гімнастка, дружина екс-тренера футбольного клубу «Карпати» Бориса Рассихіна Любов Рассихіна загинула під колесами автомобіля у віці 77 років.



Любов Рассихіна — майстер спорту з гімнастики, суддя міжнародної категорії. Вона декілька десятиліть очолювала спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву при львівському СКА. Любов Рассихіна — дружина Бориса Рассихіна, який виступав за «Карпати» ще 1963 року, у перший рік існування команди, у 70-ті роки минулого століття працював у тренерському штабі «Карпат», а 1989 року був головним тренером відродженого львівського клубу.



Громада міста висловлює співчуття рідним та близьким.