До уваги містян! Сьогодні у Львові звучатимуть сирени: фахівці перевірятимуть обладнання Суспільство | 19-06-2019, 11:55 0 76

Сьогодні впродовж 5 хвилин — з 14.45 до 14.50 год — буде навчальне оповіщення населення міста Львова та області за сигналами цивільного захисту з увімкненням електричних сирен та передачі інформації через засоби телебачення та радіомовлення. Сирени вмикатимуть з навчальною метою, тому практичні заходи відпрацьовувати не будуть. Тож мешканців просять зберігати спокій.

«Звучання електричних сирен означає сигнал цивільного захисту „Увага всім“. Почувши його, негайно увімкніть гучномовці проводового радіомовлення, налаштуйте ефірні радіоприймачі на частоту 103,3 МГц в ФМ-діапазоні, а телевізійні приймачі переключіть на ефірний канал аналогового телебачення „Перший Західний“ (57) і на ефірний канал цифрового телебачення „UA:Львів“, та прослухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації», — коментують в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.