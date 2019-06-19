Більше 1,4 мільйона гривень відшкодовано державі збитків за кримінальними правопорушеннями фіскалами Львівщини Суспільство | 19-06-2019, 13:40 0 91 Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Львівській області впродовж п’яти місяців 2019 року проведено дослідження фінансово-господарської діяльності платників податків та складено 12 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, з яких 10 – з ознаками кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель. Матеріали досліджень передані в правоохоронні органі для розгляду та прийняття рішення.

За результатами розгляду правоохоронними органами вказаних матеріалів в Єдиному реєстрі досудових розслідувань обліковано 5 кримінальних правопорушень за предикатними злочинами (суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом). Загальна сума встановлених збитків – 6617 тис.гривень.

Внаслідок вжитих організаційних та практичних заходів відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями на суму 1449 тис.гривень.



