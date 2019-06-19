Мистецьке середовище Львова скерувало звернення до Павла Зіброва через рекламування ним сумнівних лотерей Суспільство | 19-06-2019, 13:41 0 74 Культурні та інтелектуальні кола Львова скерували звернення до Народного артиста України Павла Зіброва, у зв’язку з його зйомками в рекламі сумнівних лотерей, що в більшості асоціюються із гральним бізнесом.



У листі йдеться також про те, що артист, попри відмову від гастролей до країни-агресора, рекламує російськомовну продукцію. Додаємо повний текст звернення без змін:



«Шановний Павле Миколайовичу!



Багато років Ви були корифеєм української естради, одним із її найяскравіших представників, Ваша постать репрезентує цілу епоху української культури та є знаковою для не одного покоління українців.



Отримавши статус Заслуженого та Народного артиста України, Ви маєте розуміти, що на Ваші плечі лягла і величезна відповідальність — бути вагомим еталоном свідомого українця.



У наш непростий час гібридної війни з Росією Ви гідно відстоювали українську державу на культурній ниві, відмовившись від виступів у країні-агресорі. Це гідне поваги. Але одна з останніх Ваших робіт прикро вразила нас та отримала несхвальні відгуки в культурних та інтелектуальних колах Львова.



Йдеться про Вашу участь у відеороликах російськомовного продукту, який є офіційно забороненим у нашій країні гральним бізнесом — лотереї «Космолот». Ні для кого не таємниця, що за легально зареєстрованою «Національною лотереєю» насправді ховається комерційний інтерес, що базується на поширенні морального розпаду, залежності від азартних ігор та завдає шкоди українському суспільству у такій вразливій та небезпечній політичний та економічній ситуації.



У той час, коли найкращі сини і доньки України віддають свої життя на Сході, відстоючи свою Батьківщину, співпраця із бізнесами, що ослаблюють наше суспільство та поширюють нездорові настрої є злочином. Відомо, що одними з найлегших жертв грального бізнесу в Україні є учасники бойових дій, тобто колишні учасники АТО і ООС, які страждають на посттравматичний стресовий розлад. Більше того, популяризація російськомовного контенту від імені Вашої особи є неприпустима, адже зараз, як ніколи раніше, ми боремося за заповнення медіа простору україномовним продуктом.



Вважаємо, що вищезгадана співпраця та статус Заслуженого та Народного артиста України є несумісними та просимо переглянути співпрацю із вищезгаданим бізнесом".



Таким чином громада Львова вимагає пояснень таких дій від Павла Зіброва. Звернення підписали 19 осіб, серед яких директорка музею «Територія Терору» Ольга Гончар, голова ГО «Молода Лемківщина» Микола Крупей, художник-реставратор Тарас Павлик, голова правління ГО «Освітній центр з прав людини у Львові» Володимир Бєглов та інші.