Вибухового пристрою у відділенні «Ощадбанку» на вул. Суботівській, 7 не виявили Суспільство | 19-06-2019, 13:42 0 70 Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 19 червня близько 08.38 год на телефон «101» диспетчера ОКЦ ГУ ДСНСУ у Львівській області надійшло анонімне повідомлення про замінування відділення «Ощадбанку» на вул. Суботівській, 7 (Залізничний район).



Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.



На місці ймовірного замінування працювали підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова, згідно з «Планом дій …».



О 09.45 год обстеження завершено. Вибухового пристрою не виявлено.



Попередньо, працівники поліції встановили особу, яка надала хибне повідомлення про замінування. Це мешканець Львова. Триває слідство.