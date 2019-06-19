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Вибухового пристрою у відділенні «Ощадбанку» на вул. Суботівській, 7 не виявили
|Суспільство | 19-06-2019, 13:42
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|Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 19 червня близько 08.38 год на телефон «101» диспетчера ОКЦ ГУ ДСНСУ у Львівській області надійшло анонімне повідомлення про замінування відділення «Ощадбанку» на вул. Суботівській, 7 (Залізничний район).
Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.
На місці ймовірного замінування працювали підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова, згідно з «Планом дій …».
О 09.45 год обстеження завершено. Вибухового пристрою не виявлено.
Попередньо, працівники поліції встановили особу, яка надала хибне повідомлення про замінування. Це мешканець Львова. Триває слідство.
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