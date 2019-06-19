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Призупинено водопостачання до 8 будинків на вул. Тракт Глинянський
|Суспільство | 19-06-2019, 13:45
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|Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 19 червня, впродовж дня буде призупинено водопостачання до 8 будинків на вул. Тракт Глинянський.
У зв'язку з ремонтними роботами на ВНС «Винники», сьогодні, з 10.00 год і до 23.00 год, відключено водопостачання на вул. Тракт Глинянський, 147а, 153, 161а, 161б, 161 В, 161 г, 163, 165.
Адміністрація ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності.
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