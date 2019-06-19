На пл. Двірцевій встановлюють гранітні бордюри пішохідної частини та розпочинають облаштовувати фундамент для нового фонтану Суспільство | 19-06-2019, 13:52 0 210





Триває реконструкція пл. Двірцевої. Вона відбувається згідно з графіком. Ремонтні роботи проводять на території, де проходить трамвайна колія. Заміну водогонів уже завершили, заміну каналізації завершили на 99%, усі «повітряні» дроти забрали. На 80% демонтували старі рейки на розворотному кільці, а також почали укладати плити під трамвайну колію та залили основу посадкової трамвайної платформи.

«На пл. Двірцевій почали встановлювати гранітні бордюри першої пішохідної частини. Перша трамвайна платформа майже завершена. Перемістили також прохід до головного вокзалу, щоб почати облаштовувати фундамент та технічне приміщення нового фонтану. Облаштовується основа під дорожню частину автостанції та виїздів», — повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.



Нагадаємо, замовником робіт з реконструкції пл. Двірцевої є ЛКП «Львівавтодор», а виконавцем робіт, відповідно до тендеру, — ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Проектом реконструкції площі передбачено збільшення інфраструктури громадського транспорту, збільшення кількості зупинок, облаштування громадського простору, облаштування сучасного фонтану, підземного паркінгу тощо. Триватиме реконструкція 2 роки. Згідно з договором, укладеним з підрядною організацією «Онур», вартість робіт становитиме 165,5 млн грн.



Проектом реконструкції площі Двірцевої передбачено, що трамвайні колії прокладатимуть на підколійні залізобетонні плити. Вздовж трамвайного маршруту буде замінено контактну мережу. Поблизу кінцевої зупинки буде облаштовано приміщення диспетчерської та електронне інформаційне табло. На хідниках буде замощено тротуарну плитку з природного каменю різного типу із тактильними елементами. На посадкових платформах трамвая та автобусів збудують пандуси, а на території площі облаштують острівки таксі й переїзду та острівки платформ АС. На проїзній частині з’явиться асфальто-бетонне покриття, а місця для відстою автобусів замостять бруківкою. Уздовж проїзної та пішохідної зони замінять освітлення, встановлять антипаркувальні стовбці зі світлом та сітілайти.



Фонтан навпроти входу до будівлі залізничного вокзалу замінять на «динамічний» із 9 форсунками та кольоровою підсвіткою. Заплановане також облаштування всієї площі зеленими насадженнями. Тут з’являться платан кленолистий, яблуні, сакури, берези, дуби, робінії псевдоакаційні, бобівники анагіролисті та чимало кущів, зокрема бірючина звичайна, кампасис вкорінюючий, дрік красильний, деревій таволговий, молінія голуба, золотарник, ехінацея, котяча м’ята Фассена та ірис бородатий.



На час ремонтних робіт на цій частині площі кінцеву зупинку трамвайних маршрутів № 1, 4, 6 та 9 із «Залізничного вокзалу» перенесено до «ТРЦ Скриня»