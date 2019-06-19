Червоноград отримає з держбюджету додатково понад 10 млн грн Суспільство | 19-06-2019, 16:06 0 69

Червоноград отримає з державного бюджету додатково 10,05 млн грн для реконструкції скидного колектора очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд у с. Добрячин та будівництва технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд.



«Вітаю Червоноград з отриманням для проведення комплексних робіт на очисних спорудах додаткових 7,1 млн грн по так званій четвертій черзі і 2,95 млн грн по так званій третій черзі.



Цій новині з Кабінету Міністрів України завдячуємо Міністерству екології та природних ресурсів України і особисто міністру Остапу Семераку.



Що важливо – державні кошти працюватимуть разом із коштами обласного бюджету – 500 тис грн, ВИГРАНИМ ГРАНТОМ у межах Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020 – 540,2 тис євро та з фінансовим ресурсом бюджету м. Червоноград – 1,8 млн грн. Разом зробимо більше!», - наголосив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.