|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Червоноград отримає з держбюджету додатково понад 10 млн грн
|Суспільство | 19-06-2019, 16:06
| 0 69
|
Червоноград отримає з державного бюджету додатково 10,05 млн грн для реконструкції скидного колектора очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд у с. Добрячин та будівництва технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд.
«Вітаю Червоноград з отриманням для проведення комплексних робіт на очисних спорудах додаткових 7,1 млн грн по так званій четвертій черзі і 2,95 млн грн по так званій третій черзі.
Цій новині з Кабінету Міністрів України завдячуємо Міністерству екології та природних ресурсів України і особисто міністру Остапу Семераку.
Що важливо – державні кошти працюватимуть разом із коштами обласного бюджету – 500 тис грн, ВИГРАНИМ ГРАНТОМ у межах Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020 – 540,2 тис євро та з фінансовим ресурсом бюджету м. Червоноград – 1,8 млн грн. Разом зробимо більше!», - наголосив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|«Ми створимо робочу групу, яка напрацьовуватиме шляхи врегулювання ситуації із продажем алкоголю у тимчасових спорудах», — Гелена Пайонкевич...
|19-06-2019, 18:33
| >>>
|У Львові на вул. Мулярській, 8 вивили застарілу мінометну міну...
|19-06-2019, 18:32
| >>>
|Синоптики обіцяють значні зливи та грози до кінця доби та завтра...
|19-06-2019, 18:31
| >>>
|Місто оголошує некомерційний конкурс, з метою надання в оренду вільного нежитлового приміщення...
|19-06-2019, 18:31
| >>>
|Місто передає в оренду об’єкт на просп. Червоної Калини, 57...
|19-06-2019, 18:30
| >>>
|Виконком прийняв зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на 2019 рік...
|19-06-2019, 18:27
| >>>
|Маршрут № 57 обслуговуватиме ЛК АТП № 1...
|19-06-2019, 18:26
| >>>
|