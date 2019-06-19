Робоча група вивчатиме можливість будівництва крематорію у Львові

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 19/06/2019 «Ми створимо робочу групу, яка напрацьовуватиме шляхи врегулювання ситуації із продажем алкоголю у тимчасових спорудах», — Гелена Пайонкевич...>> У Львові на вул. Мулярській, 8 вивили застарілу мінометну міну...>> Синоптики обіцяють значні зливи та грози до кінця доби та завтра...>> Місто оголошує некомерційний конкурс, з метою надання в оренду вільного нежитлового приміщення...>> Місто передає в оренду об’єкт на просп. Червоної Калини, 57...>> У Львові дали старт наймасштабнішому мистецькому проекту року «Ангели»...>> Виконком прийняв зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на 2019 рік...>> Маршрут № 57 обслуговуватиме ЛК АТП № 1...>> Муніципальна варта Львова охороняє 30 об’єктів та оперує близько 200 камерами в місті...>> Оголошено конкурс на участь у навчальному візиті до Львова: соціальне підприємництво для молоді...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Ще двом працівникам Дрогобицької РЕМ повідомили про підозру у загибелі 10-річного хлопчика...
19-06-2019, 09:30  >>> 
Зловмисник, який зарізав власну матір, потрапив на лаву підсудних...
14-06-2019, 10:19  >>> 
Чоловіку, який вбив власну дружину, винесли вирок на Львівщині...
13-06-2019, 13:43  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

Робоча група вивчатиме можливість будівництва крематорію у Львові

Суспільство | 19-06-2019, 16:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 62 62    
У Львівській міській раді створено робочу групу для вивчення питання будівництва крематорію. Як розповідає директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР та голова робочої групи Ірина Маруняк, на території Львова є лише три діючих кладовища. Однак землі під поховання може вистачити лише на кілька років. Відтак, мерія звернулася до 22 сільських рад щодо дозволу відвести земельні ділянки для поховання померлих у місті Львові, проте жодна сільська рада не відгукнулася. Натомість законом України передбачено кремацію померлих, і вже у трьох містах України — Києві, Харкові та Одесі — збудовані і працюють крематорії.

«На території Львова є 12 цвинтарів. Із них лише три діючі — це Голосківське і Сихівське кладовище, а також кладовище в Рясному. На Янівському цвинтарі можна лише підхоронювати померлих до рідних. Відтак, діючих цвинтарів дуже мало. Також ліміт земельних ділянок цих цвинтарів вичерпується. До прикладу, найбільшим є Голосківський цвинтар, де зараз ховають найбільше людей. Однак землі під поховання там вистачить, орієнтовно, на 2 роки.

Зі свого боку ми звернулися до 22 сільських рад, щоб дозволили нам відвести земельні ділянки для поховання померлих у місті Львові. Це земельні ділянки в зоні 20 км від Львова. Проте жодна сільська рада не відгукнулася", — розповідає Ірина Маруняк.

За її словами, згідно зі статтею № 26 Закону України «Про поховання і похоронну справу», у державі передбачено три види поховань, і одним із них є кремація померлого. Сьогодні у трьох містах України — Києві, Харкові та Одесі — уже збудовані крематорії. І 65% померлих у Києві та Харкові, власне, кремують. Тому для дослідження питання можливості будівництва крематорію у Львові на рівні міської ради було створено робочу групу. Вона має вивчити питання доцільності та можливості будівництва крематорію і подати пропозиції міському голові.

«Робоча група розглядатиме декілька питань. Зокрема — визначення земельної ділянки, де можна облаштувати крематорій, і як його будувати. Будемо залучати архітекторів і землевпорядників, щоб почути думку всіх фахівців і спільно підготувати пропозиції щодо цього питання. Перше засідання плануємо провести після 24 червня.

Також ми провели зустріч із духовенством міста. Духовенство не має заперечень, щоб у Львові працював крематорій, єдина умова — щоб «прах був наданий землі».

Крематорій має бути розміщений на певній відстані від житлових будинків, із дотриманням усіх санітарних норм. Колись була думка, щоб крематорій був на Голосківському цвинтарі, його навіть почали будувати. Однак, усе зупинилося", — додала посадовець.
   Новини по темі: Суспільство
«Ми створимо робочу групу, яка напрацьовуватиме шляхи врегулювання ситуації із продажем алкоголю у тимчасових спорудах», — Гелена Пайонкевич...
19-06-2019, 18:33  >>> 
У Львові на вул. Мулярській, 8 вивили застарілу мінометну міну...
19-06-2019, 18:32  >>> 
Синоптики обіцяють значні зливи та грози до кінця доби та завтра...
19-06-2019, 18:31  >>> 
Місто оголошує некомерційний конкурс, з метою надання в оренду вільного нежитлового приміщення...
19-06-2019, 18:31  >>> 
Місто передає в оренду об’єкт на просп. Червоної Калини, 57...
19-06-2019, 18:30  >>> 
Виконком прийняв зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на 2019 рік...
19-06-2019, 18:27  >>> 
Маршрут № 57 обслуговуватиме ЛК АТП № 1...
19-06-2019, 18:26  >>> 
   АктуальноАктуально
У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»...
07-06-2019, 11:28  >>> 
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув...
30-05-2019, 09:12  >>> 
У Києві пройде Форум жіночого партнерства...
28-05-2019, 13:54  >>> 
   ПолітикаПолітика
Трамп офіційно оголосив про початок передвиборчої кампанії...
19-06-2019, 08:14  >>> 
Волкер планує найближчим часом відвідати Україну...
19-06-2019, 08:13  >>> 
ЦВК зареєструвала список першої партії...
18-06-2019, 08:35  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Помилково сплачені суми єдиного внеску повертаються у визначеному законодавством порядку...
19-06-2019, 16:20  >>> 
В який термін та за який період суб’єкту господарювання надається акт звірки розрахунків за податками, зборами та по єдиному внеску?...
19-06-2019, 16:19  >>> 
Дії платника ПДВ, якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації ПН/РК...
19-06-2019, 16:18  >>> 
   СуспільствоСуспільство
«Ми створимо робочу групу, яка напрацьовуватиме шляхи врегулювання ситуації із продажем алкоголю у тимчасових спорудах», — Гелена Пайонкевич...
19-06-2019, 18:33  >>> 
У Львові на вул. Мулярській, 8 вивили застарілу мінометну міну...
19-06-2019, 18:32  >>> 
Синоптики обіцяють значні зливи та грози до кінця доби та завтра...
19-06-2019, 18:31  >>> 
   ВладаВлада
Проєкт рішення про зміни до Регламенту виконавчого комітету розглянуть наступного тижня після доопрацювання...
14-06-2019, 14:50  >>> 
Путін вважає, що відносини РФ і України будуть "неминуче відновлені"...
13-06-2019, 09:21  >>> 
Мер Львова зустрівся з кримськотатарськими активістами...
10-06-2019, 18:57  >>> 
   КультураКультура
Львів’ян запрошують спільно помолитися із сестрою Ліджі Пайяпілі...
19-06-2019, 11:51  >>> 
Мистецька колекція Михайла Поживанова. Український живопис від 1930-х років до сьогодні...
19-06-2019, 10:43  >>> 
40-річчя творчості Вовкуна: Опера запрошує львів’ян поринути у ретроспективу відомих постановок...
18-06-2019, 11:09  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:33 «Ми створимо робочу групу, яка напрацьовуватиме шляхи врегулювання ситуації із продажем алкоголю у тимчасових спорудах», — Гелена Пайонкевич
18:32 У Львові на вул. Мулярській, 8 вивили застарілу мінометну міну
18:31 Синоптики обіцяють значні зливи та грози до кінця доби та завтра
18:31 Місто оголошує некомерційний конкурс, з метою надання в оренду вільного нежитлового приміщення
18:30 Місто передає в оренду об’єкт на просп. Червоної Калини, 57
18:29 У Львові дали старт наймасштабнішому мистецькому проекту року «Ангели»
18:27 Виконком прийняв зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на 2019 рік
18:26 Маршрут № 57 обслуговуватиме ЛК АТП № 1
18:21 Муніципальна варта Львова охороняє 30 об’єктів та оперує близько 200 камерами в місті
18:19 Оголошено конкурс на участь у навчальному візиті до Львова: соціальне підприємництво для молоді

   Анонси
Завтра відбудеться дискусія про майбутнє малих кінотеатрів і те, яким стане «Коперник»...
19-06-2019, 18:20  >>> 
Уже цими вихідними відбудеться змагання «Найсильніший пожежний-рятувальник. Кубок Львова 2019»...
19-06-2019, 13:44  >>> 
У Львові відбудеться фестиваль здоров’я та активного стилю життя «Живи Активно!»...
19-06-2019, 11:53  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования