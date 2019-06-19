Робоча група вивчатиме можливість будівництва крематорію у Львові Суспільство | 19-06-2019, 16:07 0 62 У Львівській міській раді створено робочу групу для вивчення питання будівництва крематорію. Як розповідає директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР та голова робочої групи Ірина Маруняк, на території Львова є лише три діючих кладовища. Однак землі під поховання може вистачити лише на кілька років. Відтак, мерія звернулася до 22 сільських рад щодо дозволу відвести земельні ділянки для поховання померлих у місті Львові, проте жодна сільська рада не відгукнулася. Натомість законом України передбачено кремацію померлих, і вже у трьох містах України — Києві, Харкові та Одесі — збудовані і працюють крематорії.



«На території Львова є 12 цвинтарів. Із них лише три діючі — це Голосківське і Сихівське кладовище, а також кладовище в Рясному. На Янівському цвинтарі можна лише підхоронювати померлих до рідних. Відтак, діючих цвинтарів дуже мало. Також ліміт земельних ділянок цих цвинтарів вичерпується. До прикладу, найбільшим є Голосківський цвинтар, де зараз ховають найбільше людей. Однак землі під поховання там вистачить, орієнтовно, на 2 роки.



Зі свого боку ми звернулися до 22 сільських рад, щоб дозволили нам відвести земельні ділянки для поховання померлих у місті Львові. Це земельні ділянки в зоні 20 км від Львова. Проте жодна сільська рада не відгукнулася", — розповідає Ірина Маруняк.



За її словами, згідно зі статтею № 26 Закону України «Про поховання і похоронну справу», у державі передбачено три види поховань, і одним із них є кремація померлого. Сьогодні у трьох містах України — Києві, Харкові та Одесі — уже збудовані крематорії. І 65% померлих у Києві та Харкові, власне, кремують. Тому для дослідження питання можливості будівництва крематорію у Львові на рівні міської ради було створено робочу групу. Вона має вивчити питання доцільності та можливості будівництва крематорію і подати пропозиції міському голові.



«Робоча група розглядатиме декілька питань. Зокрема — визначення земельної ділянки, де можна облаштувати крематорій, і як його будувати. Будемо залучати архітекторів і землевпорядників, щоб почути думку всіх фахівців і спільно підготувати пропозиції щодо цього питання. Перше засідання плануємо провести після 24 червня.



Також ми провели зустріч із духовенством міста. Духовенство не має заперечень, щоб у Львові працював крематорій, єдина умова — щоб «прах був наданий землі».



Крематорій має бути розміщений на певній відстані від житлових будинків, із дотриманням усіх санітарних норм. Колись була думка, щоб крематорій був на Голосківському цвинтарі, його навіть почали будувати. Однак, усе зупинилося", — додала посадовець.