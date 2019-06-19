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Канадські лікарі впродовж тижня консультують та оперують дітей у Львові

Суспільство | 19-06-2019, 18:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 55 55    
Канадські лікарі впродовж тижня консультують та оперують дітей у Львові
Канадські лікарі впродовж тижня консультують та оперують дітей у Львові
Канадські лікарі вчергове приїхали в міську дитячу клінічну лікарню Львова, щоб допомагати маленьким українцям. Делегація у складі нейрохірургів, неонатологів, нейрофізіолога та хірурга, на чолі з професором Джеймсом Руткою, цього разу перебуває у Львові впродовж тижня — з 16 до 23 червня. Лікарі вже успішно провели 7 унікальних надскладних операцій та планують ще 3. Також іноземні фахівці за цей візит проконсультують понад 100 дітей зі складними вадами.
Як розповів головний лікар НП «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова» Дмитро Квіт, цей візит канадських лікарів триває в межах співпраці між SickKids Hospital (Торонто, Канада) та міською дитячою клінічною лікарнею м. Львова. Зокрема, під час візиту нейрохірурги планують провести 7 операцій та понад 80 консультацій дітям з Львівської області та інших областей України. Також запрошені лікарі-нейрохірурги із сусідніх областей, які зможуть перебувати на консультативному прийомі та спостерігати за операціями через відеотрансляцію з операційної online.

«Для мене велика радість знову приїхати до Львова. Ми почали з нейрохірургії, а потім додали неврологію, неонатологію, тепер загальна хірургія, психіатрія. Нам приємно бачити прогрес із того часу, як ми подарували обладнання для операційних цієї лікарні. Але нейрохірурги тут уже багато допомоги не потребують — вони дуже спрогресували і чудово виконують нейрохірургічні операції. Ми й надалі будемо продовжувати нашу співпрацю з львівською міською дитячою лікарнею на довгі роки. Бо ми бачимо результат цієї роботи — він чудовий», — сказав професор Джеймс Рутка, доктор медичних наук, завідувач відділення хірургії Університету Торонто.

Зі слів головного лікаря міської дитячої клінічної лікарні Львова Дмитра Квіта, роботу нейрохірурги розпочали у день приїзду — взяли участь у двох операціях дітям підліткового віку щодо видалення пухлини головного мозку та черепно-мозковою травмою. «У цей же день проконсультовано 45 дітей з усіх областей Західної України, м. Києва, Дніпра, Полтави. У наступні дні візиту заплановано консультації ще 36 дітям, та мінімум 4 оперативні втручання дітям з об’ємними утворами головного мозку, та встановлення вагусної системи у 6-тирічного пацієнта з епілепсією. Загалом за цей візит канадських лікарів заплановано 10 операцій — уже проведено 6 і сьогодні йде 7-ма, а також — більше сотні консультацій для дітей. Більшість операцій — дітям, які мають пухлини головного мозку і вроджені вади центральної нервової системи», — зазначив Дмитро Квіт.

Окрім команди нейрохірургів Джеймса Рутки і Еїші Крістіан, у дитячу лікарню приїхали неонатологи Кріс Томлінсон та Діана Вілсон, які, крім консультування новонароджених, запланували цикл лекцій зокрема з лікування некротичного ентероколіту, неонатальних інфекцій неврологічних захворювань. «Надзвичайно актуальними є питання інфекційного контролю та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій — цим питанням буде присвячений весь семінарський день. Уже другий рік у відділенні реанімації новонароджених застосовують новітній метод церебральної гіпотермії — тому ознайомлення з досвідом канадських колег є надзвичайно цінним. Лекція „Біль у новонародженого і вплив на мозок, що розвивається“, презентується на прохання спільноти лікарів-неонатологів міста, які будуть залучені на цей 5-тиденний майстер-клас», — зауважує Дмитро Квіт.

З його слів, у складі делегації з SickKids Hospital з четвертим візитом приїхала й всесвітньо відома нейрофізіологиня Крістіна Гоу, з якою неврологи лікарні будуть вдосконалювати навики розшифрування електроенцефалограм, та роботу на апараті відеомоніторингу, який минулого року лікарні подарував канадський госпіталь-партнер. Заплановані також консультації 24 пацієнтів із важкими формами епілепсії та лекційний курс для дитячих неврологів міста.

Окрім того, разом із канадськими лікарями приїхав і дитячий хірург Роман Сидорук з лікарні KaiserLosAngeles (США), який спеціалізується на малоінвазивній хірургії, вроджених вадах у дітей та хірургії плода. Окрім консультування пацієнтів, заплановано 2 оперативні лапароскопічні втручання та лекційний курс. Також 18 червня хірург проведе майстер-клас 2 пацієнтам з Львівської області з мініінвазивної технології видалення кист черевної порожнини на ахілазії стравоходу. Під час візиту планують обговорити налагодження співпраці.

«За ці роки, завдяки співпраці, ми отримали обладнання на десятки мільйонів гривень, міська влада виділяла кошти на ремонти і обладнання, і це все разом приносить свій ефект у лікуванні однієї із найважчих патологій у дітей — пухлинних процесів і вроджених вад центральної нервової системи. Наші колеги з Канади дарують нам обладнання, але їхній досвід, їхні знання і модерні технології, яких вони вчать наших лікарів, — це неоціненна допомога, за яку ми їм дуже вдячні. Вони допомагають нам лікувати наших українських дітей», — підсумував Дмитро Квіт.

Нагадаємо, проект співпраці між SickKids Hospital (Торонто, Канада) та Міською дитячою клінічною лікарнею триває впродовж 7 років. Головою проекту є Джеймс Рутка — професор, завідувач відділення хірургії університету Торонто, директор і головний дослідник Центру досліджень пухлин головного мозку Артура і Соні Лабатт Університету Торонто, академік Нейрохірургічної Академії Наук США, академік Академії Медичних Наук Канади. Донором та партнером співпраці є SickKidsHospital (Торонто, Канада). Координатором проекту від благодійного фонду є Мирослава Ромах — професор, психіатр.
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