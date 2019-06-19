Батьки-вихователі та опікуни міста Львова виступають за заборону продажу алкоголю і тютюну в МАФах Суспільство | 19-06-2019, 18:18 0 57

Львів — за здоровий спосіб життя. Батьки-вихователі, опікуни прийомних сімей та ДБСТ м. Львова виступають проти продажу алкоголю, тютюну та енергетичних напоїв дітям у МАФах. Відповідного листа батьки-вихователі, опікуни прийомних сімей та ДБСТ м. Львова скерували міському голові Львова Андрію Садовому.

У листі, зокрема, є прохання про вжиття заходів щодо продажу алкогольних, тютюнових та енергетичних виробів неповнолітнім дітям.



«Особливо часто це відбувається поблизу навчальних закладів, де розміщені МАФи м. Львова. На жаль, діти мають вільний доступ до алкоголю та тютюну, що шкодить їхньому здоров’ю, розвитку розумової та фізичної діяльності, що призводить до раннього дитячого алкоголізму. Наперед вдячні за сприяння у розвитку здорових дітей, а надалі української нації», — зазначено у листі-зверненні.



Нагадаємо, з метою усунення порушень громадського порядку у нічний час доби та зменшення кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння, 04.04.2019 року на пленарному засіданні сесії міської ради було прийнято ухвалу «Про неприпустимість здійснення торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у тимчасових спорудах». Відтак, 236 тимчасових споруд міста Львова повинні припинити реалізацію алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом.



Також згідно з ухвалою, районні адміністрацію мали провести обстеження тимчасових споруд на предмет наявності алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива. У разі продовження суб’єктами підприємницької діяльності реалізації алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у тимчасових спорудах, що підтверджено актами районних адміністрацій, їх вважатимуть вилученими з Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд і видані їм паспорти прив’язки будуть анульованими та укладені договори оренди окремих конструктивних елементів благоустрою припиненими. Якщо у тримісячний термін суб’єкти підприємницької діяльності вимоги ухвали не виконуватимуть, то районні організації зобов’язані вжити заходів щодо демонтажу тимчасових споруд, вилучених з Комплексної схеми їх розміщення.



Як інформувала Ірина Кулинич, директор департаменту економічного розвитку, з 1600 МАФів, які є у перспективній схемі розміщення, 236 здійснюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв, що суперечить ухвалі, яку прийняла Львівська міська рада. Відтак, місто просить ці МАФи перепрофілювати свою діяльність. Обмеження продажу алкоголю та слабоалкогольних напоїв зумовлене, в першу чергу, бажанням міста пропагувати здоровий спосіб життя та зменшити сумну статистику скоєння злочинів у стані алкогольного сп’яніння.