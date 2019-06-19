Оголошено конкурс на участь у навчальному візиті до Львова: соціальне підприємництво для молоді Суспільство | 19-06-2019, 18:19 0 65

Інститут міста спільно з Фондом Східна Європа, Громадською організацією ChildFund Deutschland e.V. та за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічної співпраці й розвитку Німеччини оголошує конкурс на участь у навчальному візиті до Львова. Подія буде цікавою для молоді, яка хоче дізнатися більше про соціальне підприємництво, а також навчитися описувати та презентувати власні бізнес-ідеї.

Реєстрація триває до 27 червня 2019 року за посиланням: https://forms.gle/N46ptusTFDQQ1j9u8.



Для кого візит?



— для активних хлопців і дівчат 16−20 років з Одеської, Луганської, Харківської, Донецької, Львівської областей;



— для молодих підприємців-початківців або тих, хто має ідеї створення бізнесу/ініціатив, які вирішують певну соціальну проблему;



— для молоді, яка бажає дізнатися більше про соціальне підприємництво та зрозуміти його головні принципи побудови та розвитку.



Що отримає кожен/кожна учасник/учасниця візиту?



— нові знання з проектного менеджменту та соціальних інновацій;



— більше інформації про особливість ведення соціального бізнесу, його впливу на економічний та соціальний капітал країни;



— вдосконалення практичних навичок створення бізнес-ідеї, її презентації;



— підвищення рівня обізнаності щодо впливу на розвиток власних міст, ОТГ, сіл;



— практику побудови комунікаційного плану та планування промоційних заходів для просування власного бізнесу.



Які формати роботи пропонують організатори?



— екскурсії, дискусії, тренінги та воркшопи, вечірки та прогулянки містом, майстер-класи;



— створення (або вдосконалення наявної) власної бізнес-ідеї за участі менторів, її пітчинг (представлення).



«Ми обіцяємо, що інтерактивні формати роботи дозволять учасникам та учасницям візиту не тільки створити хорошу дружню атмосферу, але й напрацювати круті проекти, які можна буде реалізувати у власних громадах. Обіцяємо багато змістовних зустрічей та дискусійних вечорів. Особливо вітаємо участь молоді з числа ВПО, сімей учасників АТО, молоді з інвалідністю», — додають організатори.