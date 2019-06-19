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Оголошено конкурс на участь у навчальному візиті до Львова: соціальне підприємництво для молоді
|Суспільство | 19-06-2019, 18:19
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Інститут міста спільно з Фондом Східна Європа, Громадською організацією ChildFund Deutschland e.V. та за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічної співпраці й розвитку Німеччини оголошує конкурс на участь у навчальному візиті до Львова. Подія буде цікавою для молоді, яка хоче дізнатися більше про соціальне підприємництво, а також навчитися описувати та презентувати власні бізнес-ідеї.
Реєстрація триває до 27 червня 2019 року за посиланням: https://forms.gle/N46ptusTFDQQ1j9u8.
Для кого візит?
— для активних хлопців і дівчат 16−20 років з Одеської, Луганської, Харківської, Донецької, Львівської областей;
— для молодих підприємців-початківців або тих, хто має ідеї створення бізнесу/ініціатив, які вирішують певну соціальну проблему;
— для молоді, яка бажає дізнатися більше про соціальне підприємництво та зрозуміти його головні принципи побудови та розвитку.
Що отримає кожен/кожна учасник/учасниця візиту?
— нові знання з проектного менеджменту та соціальних інновацій;
— більше інформації про особливість ведення соціального бізнесу, його впливу на економічний та соціальний капітал країни;
— вдосконалення практичних навичок створення бізнес-ідеї, її презентації;
— підвищення рівня обізнаності щодо впливу на розвиток власних міст, ОТГ, сіл;
— практику побудови комунікаційного плану та планування промоційних заходів для просування власного бізнесу.
Які формати роботи пропонують організатори?
— екскурсії, дискусії, тренінги та воркшопи, вечірки та прогулянки містом, майстер-класи;
— створення (або вдосконалення наявної) власної бізнес-ідеї за участі менторів, її пітчинг (представлення).
«Ми обіцяємо, що інтерактивні формати роботи дозволять учасникам та учасницям візиту не тільки створити хорошу дружню атмосферу, але й напрацювати круті проекти, які можна буде реалізувати у власних громадах. Обіцяємо багато змістовних зустрічей та дискусійних вечорів. Особливо вітаємо участь молоді з числа ВПО, сімей учасників АТО, молоді з інвалідністю», — додають організатори.
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