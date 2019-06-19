Муніципальна варта Львова охороняє 30 об’єктів та оперує близько 200 камерами в місті Суспільство | 19-06-2019, 18:21 0 79

Як повідомив директор ЛКП «Муніципальна варта» Богдан Кухарук, під охороною підприємства перебувають 30 об’єктів у місті, а сума отриманих коштів за послуги охорони у період з 01.01.2019−03.06.2019 вже становить 676,6 тис грн. Також в ЛКП є 197 камер відеоспостереження на території Львова, і додатково ще 17 камер — у ЛКП «Львівавтодор», які теж контролює Муніципальна варта. Так, у період 01.01.19−03.06.19 на запит райвідділів поліції Муніципальна варта видала 75 відеоматеріалів зі своїх камер відеоспостереження.

«Наші працівники здійснюють щоденно важку і копітку роботу. Наше головне завдання — дбати про порядок та спокій у місті. Від початку року кількість протоколів, виписаних відділом охорони громадського порядку, становить 290. Зараз Муніципальна варта Львова охороняє 30 об’єктів. У період 01.01.2019−03.06.2019 сума отриманих коштів за послуги охорони вже становить 676,6 тис. грн.



Ми щоденно маємо справу із величезним потоком інформації. Наприклад, один з відділів — Центр безпеки міста — від початку року 411 разів надав оперативну інформацію щодо дорожньо-транспортних пригод. Також, завдяки цьому відділу, у Львові евакуйовано 400 автомобілів за півроку", — розповів Богдан Кухарук.



Додамо, що у відділі охорони об’єктів ЛКП «Муніципальна варта» працює 120 осіб.



«Ми працюємо над тим, щоб якість Муніципальної варти і її кожного працівника була високою. Зараз силами наших працівників, тих інженерів, яких ми долучили до роботи, у місті працює більше 200 камер відеоспостереження. Співпраця з поліцією ведеться дуже активно, про що свідчать листи-подяки від тих операційних центрів КПС. Є обмін інформацією, поліція має доступ до наших камер, мають доступ і працівники СБУ до деяких камер, співпраця з ними налагоджена», — додав Богдан Кухарук.