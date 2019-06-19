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Маршрут № 57 обслуговуватиме ЛК АТП № 1
|Суспільство | 19-06-2019, 18:26
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|Виконавчий комітет прийняв рішення «Про укладення тимчасового договору». Згідно з прийнятим рішенням, новий маршрут № 57 обслуговуватиме ЛК АТП № 1 до моменту проведення конкурсу на визначення перевізника на цей маршрут.
«Минулого тижня рішенням виконавчого комітету було створено маршрут № 57, який курсуватиме з вул. Польова через центр міста і до онколікарні.
ЛК АТП № 1 погодилося обслуговувати цей маршрут за тимчасовим договором до моменту укладення договору з переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника", — доповів в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.
Нагадаємо, маршрут № 57 курсуватиме таким чином: вул. Польова — вул. Новознесенська — вул. Механічна — вул. Богдана Хмельницького — вул. В. Липинського — просп. В. Чорновола — пл. Торгова — пл. Князя Ярослава Осмомисла — вул. І. Гонти — пл. Данила Галицького — вул. Підвальна — вул. В. Винниченка — пл. Соборна — вул. І. Франка — вул. Зелена — вул. Шота Руставелі — вул. Стрийська — вул. М. Максимовича — вул. Стрийська — вул. Шота Руставелі — вул. Зелена — вул. І. Франка — пл. Соборна — вул. В. Винниченка — вул. Підвальна — пл. Данила Галицького — вул. І. Гонти — пл. Князя Ярослава Осмомисла — пл. Різні — просп. В. Чорновола — вул. В. Липинського — вул. Б. Хмельницького — вул. Механічна — вул. Новознесенська — вул. Польова.
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