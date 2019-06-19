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Виконком прийняв зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на 2019 рік

Суспільство | 19-06-2019, 18:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    
Виконком прийняв зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на 2019 рік
Сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення «Про схвалення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету на 2019 рік». Ним передбачено виділення коштів для забезпечення життєдіяльності львівських комунальних підприємств, на ремонт мереж, будівництво велодоріжок, 40 млн грн на викуп приміщення на вул. Короленка, 7 для Центру опіки сиріт, 5 мл грн на викуп стадіону «Торпедо» тощо. Як зауважив начальник управління економіки ЛМР Олег Забарило, прийняте рішення буде розглянуто сьогодні комісією з питань фінансів і планування бюджету, а завтра його винесуть на розгляд сесії Львівської міської ради.
«Пропонуємо розподіл коштів у сумі 165,3 млн грн. Це 115 млн грн, які залишилися нерозподіленими після останнього сесійного засідання, і ще до них додаємо 50 млн грн.

Отож, 89,7 млн грн пропонуємо виділити на житлове господарство, 53,7 млн грн — це субвенції іншим бюджетам, і 21,9 млн грн — інше.

Щодо житлового господарства, то тут передбачено кошти на будівництво газопроводу до промислової зони Сигнівка, реконструкцію мереж, Програму ремонтів для ОСББ. Також тут передбачено кошти на капітальний ремонт доріг і тротуарів — це, зокрема, 5 млн грн на будівництво велодоріжок.

Щодо внесків у статутні капітали львівських комунальних підприємств, то передбачено кошти для ЛК АТП-1, ЛКП «Львівелектротранс», ЛМКП «Львівводоканал», ЛМКП «Львівтеплоенерго», ЛКП «Залізничнетеплоенерго», ЛКП «Муніципальна варта» і ЛКП «Львівсвітдо».

Зокрема, ЛМКП «Львівтеплоенерго» передбачено 18 млн. грн — це та необхідна мінімальна сума, щоб забезпечити функціонування підприємства. Хоча, насправді, потреба є значно більшою.

ЛК АТП № 1 передбачено 26,5 млн. грн. Це винятково на виплату лізингових платежів.

ЛКП «Львівелектроранс» — 24 млн грн. для забезпечення їхньої діяльності і оновлення інфраструктури.

ЛКП «Муніципальна варта» — 15 млн грн для встановлення нових болардів, на закупівлю евакуаторів і на виплату заробітної плати.

ЛКП «Львівсвітло» — 15 млн грн — на капітальний ремонт мереж і операційну діяльність.

Щодо субвенцій іншим бюджетам, то тут передбачено 40 млн грн на викуп приміщення за адресою вул. Короленка, 7 для Центру опіки сиріт, тобто для передачі цього приміщення Львівській архиєпархії УГКЦ. До 1 вересня ми зобов’язані перерахувати ці кошти ЛОДА.

Також виділяємо субвенцію м. Винники на будівництво дороги, ремонт садочку і зовнішнє освітлення. І 5 млн грн передбачено на викуп стадіону «Торпедо», — розповів начальник управління економіки ЛМР Олег Забарило.
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