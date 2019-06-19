Місто оголошує некомерційний конкурс, з метою надання в оренду вільного нежитлового приміщення Суспільство | 19-06-2019, 18:31 0 110 Управління комунальної власності Львівської міської ради оголошує некомерційний конкурс, з метою надання в оренду вільного нежитлового приміщення на вул. І. Котляревського, 45. Заяви на участь в конкурсі приймають до 3 липня включно через Центр надання адміністративних послуг м. Львова (пл. Ринок, 1, вхід праворуч) або через його територіальні відділення (про районних адміністраціях м. Львова), відповідно до робочого графіку — для юридичних осіб і суб’єктів підприємницької діяльності.

Реєстрація претендентів на участь у конкурсі відбудеться в управлінні комунальної власності (пл. Галицька, 15 кім. 302) 10 липня з 12.30 до 13.30 год.



Конкурс відбудеться 10 липня о 14.00 год.



Обов’язкові умови конкурсу:



— переможець некомерційного конкурсу проводить оплату послуг із незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору оренди;



— термін оренди — 5 років.



Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.



Для участі в конкурсі претендент подає заяву встановленої форми на ім’я начальника управління комунальної власності департаменту економічного розвитку з переліком документів, затвердженим наказом управління комунальної власності від 03.12.2014 № 72-з «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг що надаються управлінням комунальної власності» через ЦНАП або через його територіальні відділення (при районних адміністраціях м. Львова):



1) конкурсні пропозиції встановленої форми;



2) засвідчена суб’єктом звернення копія паспорта громадянина України — особи, яка буде підписувати договір (1, 2, 11 сторінки);



3) довідка з банку про відкриті поточні рахунки суб’єкта звернення, адресу банку, з якого будуть перераховуватися кошти (за наявності), або довідка про банківські реквізити видана заявником;



4) копія довідки про присвоєння заявнику ідентифікаційного номера, засвідчена суб’єктом звернення (за наявності);



Якщо заявник юридична особа:



4.1. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал або належним чином завірена копія);



4.2. засвідчені суб’єктом звернення копії установчих документів (статут, положення) — для юридичних осіб, для суб’єктів господарювання комунальної форми власності — *копія, засвідчена власником (уповноваженим власником);



4.3. копія свідоцтва (ліцензії) на право заняття певним видом діяльності, реєстраційного посвідчення на право проведення певного виду діяльності (за наявності);



4.4. документ, що підтверджує право уповноваженої особи на підписання договору оренди (наказ, рішення зборів, довіреність) — для юридичних осіб;



4.5. довідка фінансового органу про джерела фінансування (за наявності) — для юридичних осіб, які фінансуються з державного чи місцевого бюджетів;



4.6. копія свідоцтва платника податку на додану вартість (за наявності).



Якщо заявник творчий працівник:



5.1. копія диплому про освіту, засвідчена суб’єктом звернення — для професійних творчих працівників (за наявності);



5.2. копія членського квитка члена творчої спілки, засвідчена суб’єктом звернення (за наявності);



5.3. оригінал довідки від відповідної спілки про заняття певним видом діяльності — для народних митців (за наявності).



* Напис про засвідчення документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», найменуванням посади (для юридичних осіб), особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (для фізичних осіб — підприємців, за наявності).



Повноваження претендентів (учасників) конкурсу чи їх представників повинні бути підтверджені довіреностями чи іншими документами відповідно до чинного законодавства.



Учасники повинні також пред’явити документи, що засвідчують особу. Пропозиції учасників, які не з’явились чи не направили для участі у конкурсі своїх представників та, відповідно, не були зареєстровані конкурсною комісією, не враховуються.



Конкурс проводиться з врахуванням вимог ухвали Львівської міської ради від 27.06.2013 № 2472 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 07.06.2007 № 897».



Із переможцем конкурсу укладається договір оренди типова форма якого затверджена ухвалою Львівської міської ради від 27.06.2013 № 2472 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 07.06.2007 № 897».