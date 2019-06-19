   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 19/06/2019 «Ми створимо робочу групу, яка напрацьовуватиме шляхи врегулювання ситуації із продажем алкоголю у тимчасових спорудах», — Гелена Пайонкевич...>> У Львові на вул. Мулярській, 8 вивили застарілу мінометну міну...>> Синоптики обіцяють значні зливи та грози до кінця доби та завтра...>> Місто оголошує некомерційний конкурс, з метою надання в оренду вільного нежитлового приміщення...>> Місто передає в оренду об’єкт на просп. Червоної Калини, 57...>> У Львові дали старт наймасштабнішому мистецькому проекту року «Ангели»...>> Виконком прийняв зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на 2019 рік...>> Маршрут № 57 обслуговуватиме ЛК АТП № 1...>> Муніципальна варта Львова охороняє 30 об’єктів та оперує близько 200 камерами в місті...>> Оголошено конкурс на участь у навчальному візиті до Львова: соціальне підприємництво для молоді...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Ще двом працівникам Дрогобицької РЕМ повідомили про підозру у загибелі 10-річного хлопчика...
19-06-2019, 09:30  >>> 
Зловмисник, який зарізав власну матір, потрапив на лаву підсудних...
14-06-2019, 10:19  >>> 
Чоловіку, який вбив власну дружину, винесли вирок на Львівщині...
13-06-2019, 13:43  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

Синоптики обіцяють значні зливи та грози до кінця доби та завтра

Суспільство | 19-06-2019, 18:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    
Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що по місту Львову та області до кінця доби 19 червня місцями очікуються значні дощі (зливового характеру), під час грози шквали 15 — 20 м/с.

Також 20 червня вдень очікуються грози, подекуди град.

Додамо, про всі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.
   Новини по темі: Суспільство
«Ми створимо робочу групу, яка напрацьовуватиме шляхи врегулювання ситуації із продажем алкоголю у тимчасових спорудах», — Гелена Пайонкевич...
19-06-2019, 18:33  >>> 
У Львові на вул. Мулярській, 8 вивили застарілу мінометну міну...
19-06-2019, 18:32  >>> 
Синоптики обіцяють значні зливи та грози до кінця доби та завтра...
19-06-2019, 18:31  >>> 
Місто оголошує некомерційний конкурс, з метою надання в оренду вільного нежитлового приміщення...
19-06-2019, 18:31  >>> 
Місто передає в оренду об’єкт на просп. Червоної Калини, 57...
19-06-2019, 18:30  >>> 
Виконком прийняв зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на 2019 рік...
19-06-2019, 18:27  >>> 
Маршрут № 57 обслуговуватиме ЛК АТП № 1...
19-06-2019, 18:26  >>> 
   АктуальноАктуально
У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»...
07-06-2019, 11:28  >>> 
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув...
30-05-2019, 09:12  >>> 
У Києві пройде Форум жіночого партнерства...
28-05-2019, 13:54  >>> 
   ПолітикаПолітика
Трамп офіційно оголосив про початок передвиборчої кампанії...
19-06-2019, 08:14  >>> 
Волкер планує найближчим часом відвідати Україну...
19-06-2019, 08:13  >>> 
ЦВК зареєструвала список першої партії...
18-06-2019, 08:35  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Помилково сплачені суми єдиного внеску повертаються у визначеному законодавством порядку...
19-06-2019, 16:20  >>> 
В який термін та за який період суб’єкту господарювання надається акт звірки розрахунків за податками, зборами та по єдиному внеску?...
19-06-2019, 16:19  >>> 
Дії платника ПДВ, якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації ПН/РК...
19-06-2019, 16:18  >>> 
   СуспільствоСуспільство
«Ми створимо робочу групу, яка напрацьовуватиме шляхи врегулювання ситуації із продажем алкоголю у тимчасових спорудах», — Гелена Пайонкевич...
19-06-2019, 18:33  >>> 
У Львові на вул. Мулярській, 8 вивили застарілу мінометну міну...
19-06-2019, 18:32  >>> 
Синоптики обіцяють значні зливи та грози до кінця доби та завтра...
19-06-2019, 18:31  >>> 
   ВладаВлада
Проєкт рішення про зміни до Регламенту виконавчого комітету розглянуть наступного тижня після доопрацювання...
14-06-2019, 14:50  >>> 
Путін вважає, що відносини РФ і України будуть "неминуче відновлені"...
13-06-2019, 09:21  >>> 
Мер Львова зустрівся з кримськотатарськими активістами...
10-06-2019, 18:57  >>> 
   КультураКультура
Львів’ян запрошують спільно помолитися із сестрою Ліджі Пайяпілі...
19-06-2019, 11:51  >>> 
Мистецька колекція Михайла Поживанова. Український живопис від 1930-х років до сьогодні...
19-06-2019, 10:43  >>> 
40-річчя творчості Вовкуна: Опера запрошує львів’ян поринути у ретроспективу відомих постановок...
18-06-2019, 11:09  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:33 «Ми створимо робочу групу, яка напрацьовуватиме шляхи врегулювання ситуації із продажем алкоголю у тимчасових спорудах», — Гелена Пайонкевич
18:32 У Львові на вул. Мулярській, 8 вивили застарілу мінометну міну
18:31 Синоптики обіцяють значні зливи та грози до кінця доби та завтра
18:31 Місто оголошує некомерційний конкурс, з метою надання в оренду вільного нежитлового приміщення
18:30 Місто передає в оренду об’єкт на просп. Червоної Калини, 57
18:29 У Львові дали старт наймасштабнішому мистецькому проекту року «Ангели»
18:27 Виконком прийняв зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на 2019 рік
18:26 Маршрут № 57 обслуговуватиме ЛК АТП № 1
18:21 Муніципальна варта Львова охороняє 30 об’єктів та оперує близько 200 камерами в місті
18:19 Оголошено конкурс на участь у навчальному візиті до Львова: соціальне підприємництво для молоді

   Анонси
Завтра відбудеться дискусія про майбутнє малих кінотеатрів і те, яким стане «Коперник»...
19-06-2019, 18:20  >>> 
Уже цими вихідними відбудеться змагання «Найсильніший пожежний-рятувальник. Кубок Львова 2019»...
19-06-2019, 13:44  >>> 
У Львові відбудеться фестиваль здоров’я та активного стилю життя «Живи Активно!»...
19-06-2019, 11:53  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования