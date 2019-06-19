Синоптики обіцяють значні зливи та грози до кінця доби та завтра Суспільство | 19-06-2019, 18:31 0 82 Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що по місту Львову та області до кінця доби 19 червня місцями очікуються значні дощі (зливового характеру), під час грози шквали 15 — 20 м/с.



Також 20 червня вдень очікуються грози, подекуди град.



Додамо, про всі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.