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У Львові на вул. Мулярській, 8 вивили застарілу мінометну міну
|Суспільство | 19-06-2019, 18:32
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|Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 19 червня об 11.19 год у Львові на вул. Мулярській, 8 (Галицький район) під час проведення будівельних робіт виявлено застарілу 82 мм мінометну міну часів Другої світової війни.
Місце події огороджене, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмету.
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