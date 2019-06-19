У Львові на вул. Мулярській, 8 вивили застарілу мінометну міну Суспільство | 19-06-2019, 18:32 0 80 Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 19 червня об 11.19 год у Львові на вул. Мулярській, 8 (Галицький район) під час проведення будівельних робіт виявлено застарілу 82 мм мінометну міну часів Другої світової війни.



Місце події огороджене, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмету.