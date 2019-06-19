«Ми створимо робочу групу, яка напрацьовуватиме шляхи врегулювання ситуації із продажем алкоголю у тимчасових спорудах», — Гелена Пайонкевич Суспільство | 19-06-2019, 18:33 0 60 Як повідомила директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич, сьогодні, 19 червня, під час зустрічі із власниками МАФів у мерії досягли компромісу, та шляхом створення робочої групи домовилися напрацювати перелік дій задля врегулювання ситуації із продажем алкоголю у тимчасових спорудах.



«Ми сьогодні провели дві зустрічі із представниками-власниками тимчасових споруд, так званих МАФів, і під час обговорення досягли компромісу. Я сподіваюся, що вже завтра ми створимо робочу групу. Маю прізвища 6 представників від громадської організації «Я львів’янин», які в ній будуть, і спільно ми напрацьовуватимемо перелік дій задля врегулювання цієї ситуації. Зауважу, також ми чекаємо на рішення судів двох інстанцій, адже вони оскаржили нашу ухвалу. Уже 27 червня відбудеться наступне судове засідання.



Отже, на сесії завтра це питання не буде винесено, оскільки ми прийняли рішення йти в інший спосіб — шляхом створення робочої групи, тож очікуємо на рішення суду", — розповіла Гелена Пайонкевич.



До слова, батьки-вихователі, опікуни прийомних сімей та ДБСТ м. Львова виступають проти продажу алкоголю, тютюну та енергетичних напоїв дітям у МАФах. Відповідного листа батьки-вихователі, опікуни прийомних сімей та ДБСТ м. Львова скерували міському голові Львова Андрію Садовому.



Нагадаємо, з метою усунення порушень громадського порядку у нічний час доби та зменшення кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння, 04.04.2019 року на пленарному засіданні сесії міської ради було прийнято ухвалу «Про неприпустимість здійснення торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у тимчасових спорудах». Відтак, 236 тимчасових споруд міста Львова повинні припинити продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв та пива.



Також, згідно з ухвалою, районні адміністрації мали провести обстеження тимчасових споруд на предмет наявності алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива. У разі продовження суб’єктами підприємницької діяльності реалізації алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у тимчасових спорудах, що підтверджено актами районних адміністрацій, їх вважатимуть вилученими з Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд і видані їм паспорти прив’язки будуть анульовані, а укладені договори оренди окремих конструктивних елементів благоустрою — припинені. Якщо у тримісячний термін суб’єкти підприємницької діяльності вимоги ухвали не виконуватимуть, то районні організації зобов’язані вжити заходів щодо демонтажу тимчасових споруд, вилучених із Комплексної схеми розміщення.



Як інформувала Ірина Кулинич, директорка департаменту економічного розвитку, із 1600 МАФів, які є у перспективній схемі розміщення, 236 здійснюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв, що суперечить ухвалі, яку прийняла Львівська міська рада. Відтак, місто просить ці МАФи перепрофілювати свою діяльність. Обмеження продажу алкоголю та слабоалкогольних напоїв зумовлене, в першу чергу, бажанням міста пропагувати здоровий спосіб життя та зменшити сумну статистику скоєння злочинів у стані алкогольного сп’яніння.