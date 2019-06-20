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Побитий 4 травня у Черкасах журналіст Комаров помер, не виходячи з коми
|Суспільство | 20-06-2019, 08:14
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Черкаський журналіст Вадим Комаров, який перебував у комі після побиття 4 травня, помер.
Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко в Facebook.
"Сьогодні уночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, жорстоко побитий у центрі Черкас 4 травня. Від часу нападу Вадим був без свідомості, перебував у стані коми", - написав він.
Томіленко зазначив, що єдина версія замаху, а тепер уже і убивства, яку поділяють черкаські журналісти, - саме професійна діяльність Вадима Комарова.
"Він був незручним для багатьох місцевих політиків. Ставив незручні питання про корупцію в Черкасах, порушував резонансні теми", - пояснив Томіленко.
Він додав, що НСЖУ продовжує наполягати на проведенні спеціальних парламентських слухань з питань фізичної безпеки журналістів та свободи слова.
"Продовжуємо вимагати реального, а не декларативного, захисту прав українських журналістів! Чергове вбивство журналіста в Україні. Після демонстративно убитого в центрі Києва Павла Шеремета, сумний список поповнюється новим прізвищем", - заявив голова Національної спілки журналістів.
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