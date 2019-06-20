УПЦ МП просить скасувати реєстрацію ПЦУ: суд взявся за справу Суспільство | 20-06-2019, 08:15 0 68 Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Української православної церкви Московського патріархату щодо незаконності державної реєстрації Православної церкви України.



Про це в середу, 18 червня, повідомив синодальний юридичний відділ УПЦ МП.



Згідно з повідомленням, позов поданий щодо Міністерства культури і державного реєстратора - КП "Центр правової допомоги та реєстрації".



"Рішення державного реєстратора про проведення державної реєстрації створення юридичної особи із найменуванням "Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України)" та відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має бути скасовано судом", - вважають в УПЦ МП.



Крім того, зазначається, що Київська митрополія УПЦ МП готується до участі в розгляді адміністративної справи.



Нагадаємо:



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5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви – і 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

30 січня "Центр правової допомоги та реєстрації" зареєстрував релігійний центр ПЦУ як юридичну особу із найменуванням "Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України)".

