Польща пропонує з`єднати свій газопровід з українською ГТС Суспільство | 20-06-2019, 08:16 0 72 Польща готова запустити газопровід на 2 мільярди кубометрів, який з'єднає польську газотранспортну систему з українською в Германовицях.



Про це повідомив представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський, пише dt.ua.



"Ми готові в разі необхідності запустити газопровід, який з'єднає польську систему з українською в Германовицях. Його пропускна здатність становить 2 млрд кубометрів. Це небагато, але коли українцям потрібна термінова допомога, ми готові її надати", - оголосив Наїмський.



Він також підкреслив, що на даний момент Польща чекає рішення від української сторони.



Нагадаємо:



18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.

Росія, Україна та ЄС можуть провести тристоронні консультації щодо газових питань у другій половині вересня. Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

