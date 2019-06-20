У Франківському районі порив на тепловій мережі: призупинено подачу гарячої води до 113 будинків Суспільство | 20-06-2019, 11:41 0 94

За інформацією диспетчерської служби ЛМКП «Львівтеплоенерго», станом сьогодні на ранок призупинено подачу гарячої води до 113 будинків у Франківському районі через порив на тепловій мережі. Провести аварійні роботи й відновити подачу гарячої води тепловики планують сьогодні, 20 червня, до кінця дня.

Зокрема призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Наукова, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 10а, 12, 12а, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28а, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 49а, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 86, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116, вул. Тролейбусна, 7, 10, 12, 14, вул. Княгині Ольги, 69, 71, 73, 75, 77, вул. Пулюя, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 33а, 38, вул. Кульпарківська, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, вул. Симоненка, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22.



«Порив на тепломережі стався вчора ввечері. Ремонтні бригади допізна дренували воду й сьогодні продовжують ремонтні роботи. До кінця дня плануємо завершити роботи і відновити подачу гарячої води», — повідомив головний інженер ЛМКП «Львівтеплоенерго» Володимир Штейбарт.



Нагадаємо, також призупинено подачу гарячої води до 4 будинків у Личаківському районі. Будинки на вул. Зелена, 115 та вул. Керченська, 13а, 17а, 19а не отримують гарячу воду через гідравлічні випробування теплової мережі від котельні на вул. Зелена, 111. Відновити подачу гарячої води до цих будинків планують 1 липня.



6 будинків у Шевченківському районі — вул. Мідна, 8, 10, вул. Богдана Хмельницького, 271, 273, 275 та вул. Миколайчука, 11 — не отримують гарячу воду через заміну теплової мережі. Відновити подачу гарячої води до цих будинків планують 28 червня.



2 будинки у Франківському районі — на вул. Пулюя, 32 та вул. Сахарова, 31 — не отримують гарячу воду через роботи на тепловій мережі від ТЕЦ-1. Відновити її планують 21 червня.



Адміністрація ЛМКП «Львівтеплоенерго» просить вибачити за тимчасові незручності через відсутність гарячого водопостачання.