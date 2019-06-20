Відсьогодні курсує новий автобусний маршрут № 57, сполученням вул. Польова — онколікарня Суспільство | 20-06-2019, 11:42 0 112

Як повідомили в ЛК АТП № 1, відсьогодні розпочав роботу новий маршрут № 57, який курсуватиме з вул. Польова, через центр міста і до онколікарні. На маршрут виїхало 5 автобусів

«Сьогодні на маршрут № 57 виїхало 5 автобусів — 3 Атамани і 2 ЧАЗи. Атамани мають низьку підлогу і зручні для людей на візочках», — повідомила речниця ЛК АТП № 1 Ірина Ревунова.



Нагадаємо, вчора, 19 червня, виконавчий комітет прийняв рішення «Про укладення тимчасового договору», згідно з яким новий маршрут № 57 обслуговуватиме ЛК АТП № 1 до моменту проведення конкурсу на визначення перевізника на цей маршрут.



Маршрут № 57 курсуватиме таким чином: вул. Польова — вул. Новознесенська — вул. Механічна — вул. Богдана Хмельницького — вул. В. Липинського — просп. В. Чорновола — пл. Торгова — пл. Князя Ярослава Осмомисла — вул. І. Гонти — пл. Данила Галицького — вул. Підвальна — вул. В. Винниченка — пл. Соборна — вул. І. Франка — вул. Зелена — вул. Шота Руставелі — вул. Стрийська — вул. М. Максимовича — вул. Стрийська — вул. Шота Руставелі — вул. Зелена — вул. І. Франка — пл. Соборна — вул. В. Винниченка — вул. Підвальна — пл. Данила Галицького — вул. І. Гонти — пл. Князя Ярослава Осмомисла — пл. Різні — просп. В. Чорновола — вул. В. Липинського — вул. Богдана Хмельницького — вул. Механічна — вул. Новознесенська — вул. Польова..