Медичні заклади Львова заквітчали Суспільство | 20-06-2019, 11:43 0 199

У Львові заквітчали фасади міських закладів охорони здоров’я і висадили квіти на клумбах. Загалом квітами прикрасили близько 30 медичних установ — лікарні, поліклініки й амбулаторії сімейної медицини, у яких були на те технічні можливості. Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я міста, де також підкреслили, що зелень на фасадах покращує атмосферу в місті, а також робить його різноманітнішим та приємнішим.

Зокрема, у Львові прикрасили квітами: дитячу клінічну лікарню на вул. П. Орлика, 4; клінічний пологовий будинок № 1 на вул. Мечникова, 8; клінічну лікарню швидкої медичної допомоги на вул. Миколайчука, 9; 8-му клінічну лікарню на вул. Навроцького, 23; міську лікарню «Госпіс» на вул. Котляревського, 53.



Також прикрасили рослинами 1-шу клінічну лікарню на вул. Ужгородській, 1 та поліклінічне відділення на вул. Лемківській, 28; 2-гу поліклініку на вул. Симоненка, 4; 3-тю поліклініку; 4-ту поліклініку на просп. Червоної Калини 57 та 68; 6-ту поліклініку на вул. Медової Печери, 1; 5-ту поліклініку на вул. Виговського, 32; 5-ту клінічну лікарню на вул. Коновальця 20−26 та вул. Чупринки, 48 та 61; поліклінічні відділення за адресами: вул. Римлянина, 2 та вул. Руська, 20; вул. Я. Стецька, 3, вул. Фредра, 2, вул. Паркова, 1.



Також квітами прикрасили й амбулаторії сімейної медицини на вул. Тернопільській, 9, вул. Грінченка, 6, вул. Личаківській, 119, вул. Шевченка, 64 (Рудно) та інші.



Додамо, що зелень на фасадах, балконах, вікнах сприяє покращенню мікроклімату в місті, адже забезпечує більше свіжого повітря, а також робить місто значно красивішим.