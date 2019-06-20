Львів приєднається до Всеукраїнського дня «Візьми собаку на роботу» Суспільство | 20-06-2019, 11:48 0 98

До офісу — з чотирилапим улюбленцем. У п'ятницю, 21 червня, відбудеться Всеукраїнський день «Візьми собаку на роботу». Львів — одне з міст з найбільшою кількістю зареєстрованих учасників. Реєстрація триває.

До акції вже приєдналися 343 охочих з 65 міст з усієї країни. Поки що найбільше зареєстрованих з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Львова, Харкова, Чернігова та Вінниці. Усім учасникам акції організатори надають рекомендації про те, як підготуватися до робочого дня у товаристві чотирилапого компаньйона та як облаштувати його особистий простір в офісі, аби комфортно було всім довкола.



«Ми закликаємо українців брати собак на роботу не задля розваги. Це насамперед змінює статус чотирилапого у суспільстві. Фактично, домашній улюбленець — це тварина, яка постійно сидить сама вдома. А ми прагнемо показати компаньйона, який може завжди бути поруч. Щороку ми ретельно готуємося і надаємо нашим учасникам консультації та інструкції, як підготуватися до акції, що взяти з собою, як спланувати маршрут на роботу, облаштувати робоче місце. Усі матеріали ми розробили спільно з ветеринарами, зоопсихологами та кінологами. Так тварина почуватиметься комфортно і безпечно, а для колег в офісі це не створить жодних незручностей», — говорить організатор акції, бренд-менеджер КЛУБ 4 ЛАПИ Юрій Ковалюк.



Щоб долучитися до акції «Візьми собаку на роботу» 21 червня, потрібно зареєструватися на сайті dogatwork.com.ua. Це дає можливість взяти участь у розіграші 100 кг корму від бренду преміум-харчування КЛУБ 4 ЛАПИ та інших призів для улюбленця.



Всеукраїнський день «Візьми собаку на роботу» організовують сьомий рік поспіль з ініціативи компанії «Кормотех» за підтримки бренду преміум-харчування КЛУБ 4 ЛАПИ. В їхніх офісах у Львові і Києві політику «Собака на роботі» введено на постійній основі.



Торік участь в акції «Візьми собаку на роботу» взяли 475 собак у 53 містах. Дружні до тварин офіси продемонстрували 248 компаній.

Довідка



Візьми собаку на роботу — щорічна акція, яка розвиває дружню до тварин інфраструктуру в українських містах, пропагує забезпечення комфортних умов перебування домашніх улюбленців в офісах і має на меті змінювати статус чотирилапих у суспільстві. Традиція зародилася 18 років тому у США. Вперше в Україні акція відбулася у 2013 році. Спершу долучалися місцеві компанії Львова. У 2018-му до проекту приєдналися понад 475 собак (248 компаній) з 53 міст України.



ДО УВАГИ ЗМІ! Знімальні дні у львівському офісі компанії «Кормотех» — четвер і п'ятниця, 20−21 червня (вул. Стрийська, 33). Контактна особа: Ірина Войтович, 0678484493.