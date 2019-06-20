НПП «Сколівські Бескиди»: збереження чорного лелеки Суспільство | 20-06-2019, 11:50 0 122

НПП «Сколівські Бескиди»: збереження чорного лелеки

На території національного природного парку "Сколівські Бескиди" обліковано два місця гніздування лелеки чорного, а саме: у кв. 20 Сколівського лісництва та кв. 40 Коростівського лісництва, Сколівського військового лісгоспу. Відповідно до плану дій щодо збереження чорного лелеки видано наказ по НПП «Сколівські Бескиди» №5 від 04.01.2017 року, яким визначено охоронні зони навколо місць гніздування даного виду радіусом 1000 м.

У травні місяці 2019 року проведено екологічні уроки із учнями Сколівської ЗОШ І-ІІІ ступеня та інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо збереження лелеки чорного.Чорний лелека (Ciconia nigra L.) – птах родини лелекоподібних. За розмірами дещо менший від білого. Довжина тіла становить 95-100 см, розмах крил – 185-205 см, вага – близько 3 кг. Оперення у дорослого птаха переважно чорне з зеленим і пурпуровим металічним полиском. Птахи тримаються поодиноко або невеликими зграями. Гніздовий, перелітний птах. Оселяється переважно біля лісових озер чи лісових боліт.

Чорний лелека належить до видів, який охороняються актами на законодавчому рівні. Цей вид занесений у Додаток ІІ та Резолюції 6 (1998) Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція), Додаток ІІ Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція), додаток ІІ Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), у Додаток ІІ Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). В Україні вид занесений до Червоної книги України (2009) зі статусом «рідкісний».









За інформацієюНПП «Сколівські Бескиди»



