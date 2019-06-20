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На дитячому майданчику на пл. св. Юра облаштовують нові елементи

Суспільство | 20-06-2019, 11:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 95 95    
На дитячому майданчику на пл. св. Юра облаштовують нові елементи
На дитячому майданчику на пл. св. Юра облаштовують нові елементи
У Львів тривають ремонтні роботи з облаштування дитячих ігрових майданчиків. Зокрема, на замовлення Галицької районної адміністрації підрядна організація ТзОВ «Стріт комфорт» проводить роботи з капітального ремонту території пл. св. Юра із влаштуванням нових конструктивних елементів.
«На пл. св. Юра минулого року ми облаштували дитячий майданчик. Цей майданчик облюбували діти і батьки, тут завжди людно і гамірно. Однак минулого року кілька разів елементи майданчику були пошкоджені. Тому ТзОВ «Стріт комфорт» проводить роботи з капітального ремонту території пл. св. Юра із влаштуванням нових конструктивних елементів, тобто встановлює певні конструкції, які умовно можна назвати антивандальними, бо вони більш стійкі та міцні.

Також буде облаштовано прорезинову зону для більшої безпеки і зручності дітей. На облаштованих пагорбах також буде вистелено резинове покриття.

Роботи в активній фазі. Частина вже зроблена. Повністю ремонтні роботи на території пл. св. Юра плануємо завершити до кінця літа цього року", — розповів начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації Віктор Дубиняк.

За його словами, вартість капітального ремонту території пл. св. Юра із влаштуванням нових конструктивних елементів становить 1,1 млн. грн.
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