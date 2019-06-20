Культурні середовища Львова висловилися проти продажу спиртного в МАФах Суспільство | 20-06-2019, 11:56 0 94 Керівники освітніх установ та закладів культури Львова скерували міському голові Андрію Садовому відкритого листа, в якому виступили проти продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв у МАФах, а також закликали до суворої заборони їхньої реалізації в таких закладах.



Як йдеться у зверненні, особливо «легкими» покупцями спиртного в МАФах є підлітки. «Нам відомо про численні випадки, коли продавці, порушуючи закон, продавали алкоголь неповнолітнім особам. Зі зрозумілих причин, таке явище становить загрозу для суспільства в цілому, а також для фізичного та психічного здоров’я молоді. З метою недопущення випадків продажу алкогольних напоїв непонолітнім, просимо Вас розглянути можливість ввести сувору заборону на реалізацію таких напоїв у так званих МАФах», — зазначено в листі.



Представники культурного середовища Львова також відкрито підтримали рішення Львівської міської ради про заборону торгівлі алкоголем у МАФах та закликали власників таких закладів «відмовитися від згубної практики споювання молодого покоління».



Нагадаємо, з метою усунення порушень громадського порядку в нічний час доби та зменшення кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння, 04.04.2019 на пленарному засіданні сесії міської ради було прийнято ухвалу «Про неприпустимість здійснення торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у тимчасових спорудах». Відтак, 236 тимчасових споруд міста Львова повинні припинити реалізацію алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом.



Також, згідно з ухвалою, районні адміністрацію мали провести обстеження тимчасових споруд на наявність алкогольних чи слабоалкогольних напоїв та пива. У разі продовження реалізації спиртного в тимчасових спорудах, що підтверджено актами районних адміністрацій, їх вважатимуть вилученими з Комплексної схеми розміщення і видані їм паспорти прив’язки будуть анульовані, а укладені договори оренди окремих конструктивних елементів благоустрою — припинені. Якщо у тримісячний термін суб’єкти підприємницької діяльності вимоги ухвали не виконуватимуть, то районні організації зобов’язані вжити заходів щодо демонтажу тимчасових споруд, вилучених із Комплексної схеми їх розміщення.



Як інформувала директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич, із 1600 МАФів, які є у перспективній схемі розміщення, 236 здійснюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв, що суперечить ухвалі, яку прийняла Львівська міська рада. Відтак, місто звертається до підприємців з вимогою перепрофілювати свою діяльність. Обмеження продажу алкоголю та слабоалкогольних напоїв зумовлене, першочергово, бажанням міста пропагувати здоровий спосіб життя та зменшити сумну статистику скоєння злочинів у стані алкогольного сп’яніння.