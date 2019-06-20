Мер Львова переконаний, що кошти в сумі 40 млн грн, які місто має передати обласній раді як субвенцію, повинні бути скеровані на Центр опіки сиріт або інфраструктурні проекти міста Суспільство | 20-06-2019, 15:43 0 72

Сьогодні сесія Львівської міської ради проголосувала ухвалу про бюджет розвитку міста без стрічки про виділення 40 млн грн як субвенції обласній раді за приміщення на вул. Короленка для Центру опіки сиріт УГКЦ. Однак депутати гарантували, що це питання розглянуть на наступному засіданні сесії міської ради Львова. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що було би правильно, якби ці субвенційні кошти обласна рада скерувала на той же Центр чи інфраструктурні проекти Львова.

«В будівлі на вул. Короленка буде Центр для опіки дітей-сиріт. Це велика Божа справа, цей Центр буде в опіці церкви, місто передасть приміщення після того, коли ми юридично його заберемо від обласної ради. Ми домовились, що місто надасть субвенцію обласній раді в розмірі 40 млн грн. Я би дуже хотів, щоб частина тих коштів, а бажано вся, була скерована на той же Центр та інші важливі міські інфраструктурні проекти. В нас ще не було прецедентів, коли місто платить кошти області за ту чи іншу будівлю. Але враховуючи, що був аукціон, потім сесія обласної ради його скасувала, здоровий глузд переміг. Сьогодні депутати з бюджетної комісії запевнили, що вони підтримають це рішення і на наступному засіданні сесії відповідні кошти будуть передбачені в місцевому бюджеті», — сказав міський голова Львова Андрій Садовий.



Відтак, сьогодні сесія проголосувала ухвалу про бюджет розвитку міста наразі без стрічки про виділення 40 млн грн як субвенції обласній раді за приміщення на вул. Короленка для Центру опіки сиріт УГКЦ. Депутати гарантували, що це питання розглянуть на наступному засіданні сесії міської ради Львова.