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Уряд виділив додатково 380 млн грн на «теплі кредити» для ОСББ у цьому році
|Суспільство | 20-06-2019, 15:47
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|19 червня ц.р. на засіданні Уряду під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана cхвалено рішення щодо додаткового виділення 380,6 млн грн на програму «теплі кредити» для ОСББ у 2019 році.
За попередніми розрахунками, завдяки цьому рішенню ще близько 3 тисяч ОСББ, а це понад 230 тис. сімей, зможуть залучити більше 760 млн грн «теплих кредитів» на термомодернізацію багатоповерхівок.
Участь у програмі дозволяє ОСББ:
- отримати від 40% до 70% відшкодування за «теплими кредитами» в залежності від кількості сімей-субсидіантів у будинку;
- одержати додаткову компенсацію за місцевими програмами здешевлення «теплих кредитів»;
- зменшити рахунки за комунальні послуги;
- підвищити комфорт в оселі.
Відповідні проекти актів Кабінету Міністрів України щодо збільшення фінансування програми розроблено Держенергоефективності спільно з Мінрегіоном на виконання окремого доручення Уряду.
Вищезазначене рішення ініційовано у зв’язку із високим попитом ОСББ на державну підтримку та завершенням прийому заявок деякими банками.
«Нагадаю, що із 2015 р. і по сьогодні майже 4 тис. ОСББ скористалися понад
980 млн грн «теплих кредитів». Уряд відшкодував їм більше 300 млн гривень», - прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
Джерело: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-spryamuvav-ponad-380-mln-grn-na-tepli-krediti-dlya-osbb-gennadij-zubko.
Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності
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