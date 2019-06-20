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Форум місцевого розвитку запрошує на концерт українських зірок
|Суспільство | 20-06-2019, 15:49
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У межах IV Форуму місцевого розвитку в середу, 26 червня, у міському парку Трускавця відбудеться грандіозний суперконцерт за участі популярних українських зірок!
Свою творчість даруватимуть гурти: МЕРІ, Rock-H, DZIDZIO.
Початок о 19:00 год. Вхід вільний. Живий звук.
За підтримки Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» та Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини».
Нагадаємо, упродовж 25 – 27 червня в Трускавці триватиме IV Форум місцевого розвитку.
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