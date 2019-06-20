Форум місцевого розвитку запрошує на концерт українських зірок Суспільство | 20-06-2019, 15:49 0 86

У межах IV Форуму місцевого розвитку в середу, 26 червня, у міському парку Трускавця відбудеться грандіозний суперконцерт за участі популярних українських зірок!



Свою творчість даруватимуть гурти: МЕРІ, Rock-H, DZIDZIO.



Початок о 19:00 год. Вхід вільний. Живий звук.



За підтримки Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» та Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини».



Нагадаємо, упродовж 25 – 27 червня в Трускавці триватиме IV Форум місцевого розвитку.