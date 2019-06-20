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«В нас завжди був, є і буде вільний доступ громадян до приміщення Ратуші», — Андрій Садовий
|Суспільство | 20-06-2019, 15:53
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|«В нас завжди був, є і буде вільний доступ громадян до приміщення Ратуші», — Андрій Садовий
Сьогодні під час засідання сесії Львівської міської ради міський голова Андрій Садовий наголосив, що у Львові завжди був і є вільний доступ мешканців до приміщення міської ради. А щоб впорядкувати спілкування посадовців з громадянами — тобто зробити їхні зустрічі повністю відкритими та прозорими, в мерії передбачили спеціально обладнані кабінети з аудіо та відеоспостереженням для таких зустрічей.
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«В нас у міській раді завжди був, є і, думаю, буде вільний доступ громадян до приміщення Ратуші. Як ви знаєте, ми на виконавчому комітеті розглядали режим роботи міської ради, і ми прийняли рішення, що всі зустрічі мешканців з чиновниками мають бути публічними і під відеонаглядом. Тому якщо громадянин хоче зустрітися з чиновником, — є відповідні кабінети, туди можна прийти і таку зустріч провести. А проводити зустрічі чиновників і громадян за закритими дверима — я є категоричний противник. Треба унеможливити будь-які корупційні діяння», — зазначив під час сесії Андрій Садовий, міський голова Львова.
Нагадаємо, 5 червня виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення «Про організацію проведення зустрічей з відвідувачами керівників виконавчих органів Львівської міської ради та їх структурних підрозділів». Відповідні кабінети для зустрічей, які обладнані спостереженням, передбачили на кожному поверсі міської ради, і їх поки що є сім. Це кабінети: № 108, 116, 202, 228-А, 230, 330, 512. Кабінети працюватимуть виключно в робочий час.
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