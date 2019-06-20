Затверджено зміни до міського бюджету Львова на 2019 рік Суспільство | 20-06-2019, 15:55 0 86

Сьогодні на засіданні сесії Львівської міської ради прийнято ухвалу «Про внесення змін до міського бюджету Львова на 2019 рік». Як відзначив Олег Іщук, директор департаменту фінансової політики, запропоновані зміни погоджені на засіданні комісії фінансів і планування бюджету.

«І. Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету м. Львова за січень-травень поточного року пропонується збільшити доходи міського бюджету на 85,0 млн. грн. (податок на доходи фізичних осіб — на 45,0 млн. грн., єдиний податок — на 40,0 млн. грн.).



Одночасно пропонується зменшити план надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарівна суму 25,0 млн. грн.



В цілому обсяг доходів загального фонду міського бюджету збільшується на 60,0 млн. грн.



ІІ. Відповідно до запропонованих змін до доходів пропонується збільшити видатки міського бюджету м. Львова на 2019 рік на 60,0млн. грн., а саме:



збільшити видатки бюджету розвитку на суму 50,0 млн. грн. шляхом передачі коштів із загального фонду в бюджет розвитку;

збільшити видатки загального фонду міського бюджету м. Львова на 10,0 млн. грн., у тому числі:



1) управлінню освіти виділити 2,0 млн. грн. для проведення ремонту внутрішнього протипожежного водопостачання, мереж електропостачання, автоматичних систем протипожежного захисту, проведення вогнезахисту дерев'яних конструкцій будівель;



2) управлінню культури — 3,9 млн. грн., у тому числі на здійснення першочергових заходів з дотримання вимог пожежної безпеки та забезпечення протипожежного та техногенного захисту працівників та відвідувачів закладів культури — на 2,8 млн. грн. та на загальноміські заходи м. Львова — на 1,1 млн. грн.



3) управлінню молоді та спорту — 2,0 млн. грн., у тому числі на реалізацію Програми з організації та проведення Відкритого кубка Львова з мотокросу — 0,4 млн. грн., Програму надання фінансової підтримки перспективним спортсменам-претендентам на участь в ХХХІІ Літніх Олімпійських Іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських Іграх — 1,2 млн. грн. та дитячо-юнацьким спортивним школам на оплату за оренду приміщень, на змагання і збори, для придбання кормів для коней — 0,4 млн. грн.;



4) Личаківській районній адміністрації виділити 0,2 млн. грн. на реалізацію Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування;



5) управлінню безпеки міста збільшити поточні видатки на суму 1,9 млн. грн., у тому числі на заробітну плату 0,3 млн. грн. для 7-ми додатково прийнятих працівників.



ІІІ. За пропозиціями головних розпорядників коштів пропонується здійснити перерозподілвидатків міського бюджету м. Львова на 2019 рік, у тому числі:



1) управлінню охорони здоров’я — в межах передбачених видатків на Міську програму запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017−2020 роки, пропонується:



— збільшити видатки бюджету розвитку шляхом передачі коштів із загального фонду в спеціальний фонд на суму 4,0 млн. грн. для придбання ендоскопічного нейрохірургічного обладнання для потреб нейрохірургічного відділення КНП «8-ма міська клінічна лікарня»;



— збільшити видатки для КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» та КНП «8-ма міська клінічна лікарня» для придбання антитромботичного засобу «Актилізе» на суму 800,0 тис. грн.;



2) управлінню освіти — з метою ефективного використання коштів, виділених на реалізацію проекту «Громадський бюджет» пропонується кошти бюджету розвитку в сумі 54,8 тис. грн. передати в загальний фонд для подальшого їх використання за призначенням (СЗШ № 34 та СЗШ № 91).



3) передача субвенції з обласного бюджету Львівської області в сумі 136,9 тис. грн. із загального фонду в бюджет розвитку для придбання обладнання для ресурсних кімнат (розпорядник коштів — управління освіти).



ІV. Відповідно до розпорядження Львівської ОДА від 10.05.2019 № 437/0/5−19 «Про використання коштів субвенції з державного бюджету на ремонт автомобільних доріг» для міського бюджету м. Винники передбачена субвенція в сумі 10,0 млн. грн. на «Капітальний ремонт дороги по вул. Галицька в м. Винники» — йдеться в пояснювальній записці до проекту ухвали.