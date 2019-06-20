Понад 1 мільярд 255 мільйонів гривень надійшло податку на прибуток від Львівщини за п’ять місяців 2019 року Суспільство | 20-06-2019, 16:02 0 97 Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Львівській області у травні 2019 року підприємства Львівщини сплатили до державного бюджету 388,2 млн. грн. податку на прибуток, що на 185,0 млн. грн. або на 91,0 відс. більше порівнюючи з відповідним періодом 2018 року та на 283,8 млн. грн. або у 3,7 рази більше порівнюючи з відповідним періодом 2017 року.

За січень-травень 2019 року до державного бюджету надійшло 1255,5 млн. грн. податку на прибуток, що на 503,7 млн. грн. або на 67,0 відс. більше порівнюючи з відповідним періодом 2018 року та на 814,4 млн. грн. або у 2,8 рази більше порівнюючи з відповідним періодом 2017 року .

Збільшення надходжень податку на прибуток відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій. Бюджетоформуючі платники з податку на прибуток: ТОВ ,,Львівенергозбут”, ПрАТ ,,Галнафтохім”, ТОВ ,,Еко-Оптіма”, ТзОВ ,,Регно Італія УА”, ТзОВ ,,Тропік”, СП ,,Львів-Трейдінг”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ПРАТ ,,Завод ,,Омега”, ТОВ ,,Перша логістична компанія”, Корпорація ,,Галичартбуд”, ТОВ ,,КПП Центр”, ТзОВ ,,Елекс”, ТзОВ ,,РСП ,,Шувар”, ТОВ ,,Екран”, ТзОВ ,,Д-Мікс Україна”.



