Сесія ЛМР затвердила Стратегію прориву 2027 Суспільство | 20-06-2019, 22:11 0 67

З метою забезпечення сталого розвитку м. Львова, підвищення якості життя громадян, міська рада ухвалила Стратегію прориву 2027 — комплексний план розвитку Львова. Стратегія базується на сучасному успішному міжнародному досвіді. Барселона, Берлін, Кельн, Гельсінкі, Буенос-Айрес, Таллін, Вільнюс — міста, що вже стали креативними центрами для своїх мешканців, досягли соціального добробуту та забезпечили стабільне зростання економіки, що базується на інноваціях. Творці Стратегії бачать Львів 2027 центром креативності та нововведень. Саме тому Стратегія прориву включає чотири основні пріоритети розвитку міста — виховання, збереження, концентрації та залучення креативних людей. За цю ухвалу проголосувало 35 депутатів.

Команда «Інституту розвитку міста» спільно з Радою конкурентоспроможності міста напрацювала комплексний план розвитку Львова — Стратегію прориву 2027. Мета — перетворити Львів на місто комфортного життя через розвиток у його мешканців навиків креативності — здатності та бажання до творення нових смислів, продуктів та форм.



Стратегія базується на сучасному успішному міжнародному досвіді. Барселона, Берлін, Кельн, Гельсінкі, Буенос-Айрес, Таллін, Вільнюс — міста, що вже стали креативними центрами для своїх мешканців, досягли соціального добробуту та забезпечили стабільне зростання економіки, що базується на інноваціях.



«Наша візія — Львів як креативне місто гідного життя, базованого на довірі, чесності, взаємоповазі та взаємодії, що веде до добробуту, самореалізації та суспільного блага.



Ми бачимо Львів 2027 року центром креативності та нововведень. Саме тому Стратегія прориву включає чотири основні пріоритети розвитку міста — виховання, збереження, концентрації та залучення креативних людей", — розповідають творці Стратегії.



Для виховання креативності Стратегія прориву передбачає ряд освітніх, пізнавальних ініціатив, що вже реалізуються для дошкільнят, школярів, студентів та дорослих. Заходи спрямовані на розвиток у молодшого покоління навиків критичного мислення, медіаграмотності, медичної, екологічної та підприємницької грамотності, підтримки інклюзії.



Для збереження креативності Стратегія прориву передбачає збільшення комфортності поживання у Львові. Для ліквідація бюрократичних процедур ініційовано впровадження Е-врядування, картки львів'янина та особистого кабінету мешканця. Для збільшення безпеки в місті Стратегія передбачає впровадження відеоспостереження на вулицях. Значна увага приділена вирішенню транспортних проблем міста.



Для концентрації креативності Стратегія передбачає підтримку та розвиток мережі хабів для генерації ідей та проектів: Startup Depot, YEI, Tech StartUp School, Innovation District IT Park, Lem Station. Ініціативи не обмежуються лише сферами бізнесу та IT, передбачено розвиток культурних та мистецьких кластерів.



У сучасній інформаційній епосі значення відстаней постійно зменшується. Саме тому в Стратегії наголошено на необхідності покращення внутрішнього та міжнародного транспортного сполучення та авіасполучення для залучення в місто нових креативних людей.



За цю ухвалу проголосувало 35 депутатів.