Сесія ЛМР продовжила на 2020 рік дію ухвал щодо встановлення ставок деяких місцевих податків та зборів Суспільство | 20-06-2019, 22:17 0 74

З метою уникнення бюджетних втрат та збалансування показників місцевих бюджетів при їх формуванні та виконанні, а також враховуючи те, що кожне рішення набирає чинності з початку відповідного бюджетного періоду, Міністерство фінансів України рекомендує органам місцевого самоврядування щорічно приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів, або про провадження дії попередніх рішень. Відтак, сьогодні, 20 червня, сесія Львівської міської ради продовжила на 2020 рік дію ухвал міської ради щодо встановлення ставок деяких місцевих податків та зборів.



«Податкове законодавство передбачає, що статки місцевих податків та зборів встановлюються на окремий бюджетний рік, відповідно ми зобов’язані до 1 липня або прийняти нові ставки, або продовжити термін дії старих ставок. Тому ми виносимо на розгляд сесії це питання про продовження терміну дії старих ставок», — розповів Олег Забарило, заступник директора департаменту економічного розвитку.



Подаємо перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до Податкового кодексу України, зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:



Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд - Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)



1.Заклади, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, незалежно від форми власності та джерел фінансування - 100



2.Об’єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, що належать особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо у районах проведення антитерористичної операції, а також дружинам (чоловікам) цих осіб - 100



3.Будівлі промисловості, будівлі або їх частини, які перебувають у власності непромислових підприємств, однак передані такими підприємствами у найм чи інше користування промисловим підприємствам для здійснення останніми своєї виробничої діяльності - 100



4.Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності - 100



5.Благодійні організації, що надають навчально-реабілітаційні послуги особам з інвалідністю - 100



6.Господарські (присадибні) будівлі допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо - 100



7.Гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки - 100



8.Об’єкти нерухомості, які перебувають у стані реконструкції, модернізації та капітального ремонту, що підтверджується відповідною дозвільною документацією - 100



9.Дитячі будинки, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади, крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність - 100



10.Об’єкти нежитлової нерухомості закладів фізичної культури та спорту незалежно від форми власності - 100



11.Об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються з освітньо-навчальною метою незалежно від форми власності - 100



12.Об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності закладів культури комунальної та державної форм власності - 100



13.Об’єкти нежитлової нерухомості державних фондів соціального страхування - 100



14.Об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності неприбуткових музейних закладів незалежно від форми власності - 100



15.Об’єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, що належать особам, які здійснюють опіку та піклування над дітьми з інвалідністю підгрупи А, але не більше одного такого об’єкта на особу - 100



До слова, пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться у дію з 01.01.2020 року. Дія цієї ухвали поширюється на всю територію м. Львова.

