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«На сьогодні жодна ділянка нікому на вул. Карпинця не є виділена», — А. Садовий

Суспільство | 20-06-2019, 22:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    
«На сьогодні жодна ділянка нікому на вул. Карпинця не є виділена», — А. Садовий
Міський голова Львова прокоментував свою позицію про проект ухвали «Про затвердження гр. Багрію С. Г. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки на вул. І. Карпинця».
«На сьогодні жодна ділянка нікому на вул. Карпинця не є виділена. Була заява учасника бойових дій про виділення цієї ділянки, потім почалась велика дискусія. Депутати це рішення на минулому засіданні це рішення не підтримали. Ми маємо добру традицію у Львові, коли учасникам бойових дій дають кошти. Більше 2 тис людей вже отримали по 100 тис грн, хоча бувають прецеденти, коли люди наполягають на виділенні ділянки. Кінцеве рішення приймає сесія міської ради. Це виключна компетенція сесії міської ради.

Мені працівники управління земельних ресурсів розповідали, що є така заява, що поданий пакет документів, але цієї людини я ніколи не бачив, з ним не знайомий.

У нас є ліміт ділянок і ми дуже рідко робимо виключення. До усіх має бути один підхід — 100 тис грн і все. Любити треба грошима.

Коли така ухвала голосується депутатами, то мені не пасує накладати вето, але я прихильник, що до усіх має бути один підхід — по 100 тис грн.

В нас часто беруть одне питання і пробують робити його публічним. А чому інші питання не піднімаються і не розкриваються? Я би хотів, щоб у нас до кожного питання, яке є в порядку денному, була максимальна увага з боку журналістів.

Питання закріплення землі, виділення коштів і майна — це виключна компетенція депутатів міської ради.

Також була велика дискусія щодо квартир, які виділялись як службові, працівникам міської ради. Це ініціатива депутатів міської ради, вони за це голосували і лише після цього було прийнято рішення. А потім частина цих депутатів сказали, що не знали, у чому річ. Я за максимальну публічність і відкритість.

Моя позиція чітка — щоб до усіх був рівний підхід і всі отримали кошти. Але ми не можемо заборонити учаснику бойових дій, який має підтримку у депутатській залі, ходити, переконувати, виступати. Він має право, але межі міста не резинові. Може десь в якомусь селі є вільні ділянки, у нас їх нема", — прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, перша ухвала була проголосована в 2018 році — ухвала № 3819 від 13.07.2018"Про надання гр. Багрію С.Г. дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. І. Карпинця". Усього «за» проголосувало тоді 36 депутатів. Коли готувалась ухвала, до неї були зауваження управління земельних ресурсів, що це вільна земельна ділянка. Але на ці зауваження депутати не зреагували. Відтак, на засіданні 23.05.2019 року запропонували розглянути другу ухвалу — «Про затвердження гр. Багрію С. Г. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки на вул. І. Карпинця».
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