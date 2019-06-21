Сесія підтримала Програму відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів Суспільство | 20-06-2019, 22:19 0 80

Сесія Львівської міської ради прийняла ухвалу «Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів». Ухвалу підтримало 36 депутатів.

Вже протягом трьох років гострою проблемою для м. Львова та окремих міст Львівської області залишається питання утилізації (захоронення) твердих побутових відходів, які утворюються в процесі життєдіяльності міста в чималому об’ємі (понад 250 тис. тонн на рік).



До травня 2016 року захоронення побутових відходів із м. Львова здійснювалось на полігоні ТПВ у с. Великі Грибовичі, який у свій час фактично виконував функцію регіонального полігону, оскільки приймав побутові відходи також із населених пунктів Жовківського, Пустомитівського, Городоцького, Яворівського та Кам’янко-Бузького районів Львівської області.



У зв’язку з припиненням захоронення побутових відходів на полігоні побутових відходів Львівського комунального підприємства «Збиранка» і відсутністю місця захоронення відходів на території м. Львова, виникла необхідність перевезення твердих побутових відходів з м. Львова на полігони західної та центральної частини України, що призводить до значних витрат. Як наслідок, у виконавців послуг з вивезення побутових відходів виникли додаткові витрати на перевантаження та перевезення побутових відходів на відстань, що не врахована у діючих тарифах. Це в свою чергу призведе до збитковості підприємств, несвоєчасну сплату податків і зборів до державного та місцевих бюджетів, несплату за енергоресурси, які використовуються для надання послуг та неспроможності підприємства якісно та своєчасно надавати послуги споживачам на території м. Львова. У зв’язку з цим, виникає гостра потреба у відшкодуванні виконавцям послуг з вивезення побутових відходів додаткових витрат на перевантаження та вивезення твердих побутових відходів. Тому метою Програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів є забезпечення стабільного та якісного надання послуг поводження з відходами.



«Ця Програма передбачає відшкодування додаткових витрат суб’єктам господарювання, які надають послуги на території міста Львова із вивезення побутових відходів. Адже, у зв’язку із закриттям полігону «Збиранка», виникла необхідність перевозити відходи на більші відстані, як в межах області, так і в інші області. Тому у перевізників виникають додаткові витрати, які необхідно компенсувати, щоб не зірвати роботу перевізників з вивезення відходів.



Щодо фінансування, то ця Програма передбачає, як і було визначено на початку року, 300 млн. грн на рік, тобто по 25 млн. грн на кожен місяць для компенсації перевізникам додаткових витрат на вивезення ТПВ. Досі цю роботу проводила обласна адміністрація, а з 1 липня ми переймаємо повноваження назад, тому всю роботу з відшкодування додаткових витрат проводитиме департамент з питань поводження з відходами ЛМР", — доповів Зіновій Гладун, заступник начальника управління оперативного обліку департаменту з питань поводження з відходами.



Прийнята Програма була погоджена і підтримана комісією інженерного господарства, транспорту та зв’язку.



«Безпека міста — це відповідальність міського голови. Угоди є на рівні господарюючих суб’єктів. В кожному місті України це питання стоїть критично. За роки незалежності в Україні не збудованого жодного заводу з переробки сміття. Сьогодні мери міст приїжджають до Львова і переймають досвід. Звичайно, що політичний фактор може мати серйозний вплив, але ми будемо публічно працювати», — додав міський голова Львова Андрій Садовий.