Львівська міська рада підтримала петицію «Про створення паркової зони між вулицями В. Липинського та А. Лінкольна» Суспільство | 20-06-2019, 22:24 0 85

Петицію «Про створення паркової зони між вулицями В. Липинського та А. Лінкольна» розглянули та підтримали сьогодні, 20 червня, під час засідання сесії Львівської міської ради. Таким чином, у місті підготують дорожню карту щодо вирішення порушених у ній питань.

Нагадаємо, 23 квітня 2019 року на порталі Єдиної системи місцевих петицій було зареєстровано електронну петицію під назвою «Про створення паркової зони між вулицями В. Липинського та А. Лінкольна». Її автором є Борсенко Роман Віталійович. А вже 29 травня 2019 року ця петиція набрала необхідних 500 голосів на підтримку.



За цю ухвалу сьогодні проголосувало 50 депутатів, відтак, як зазначалося в петиції, між вулицями В. Липинського та А. Лінкольна буде створено паркову зону, зокрема буде впорядковано русло Полтви та створено сквер.



«Управління архітектури та урбаністики не має нічого проти облаштування парку вздовж русла Полтви, і в принципі потрібно докласти усіх зусиль для того, щоб цей парк дійсно можна було відновити з водними об’єктами, тому що вода і так тече з району вул. Замарстинівської і ще з пагорбів Винниківського лісництва. Тому я б теж радив робити там парк», — розповів Юліан Чаплінський, начальник управління архітектури та урбаністики.



Подаємо текст петиції: «Про впорядкування захаращеного русла Полтви та недопущення подальшої забудови, створення, наприклад, скверу ім. І. В. Миколайчука, між вулицями В. Липинського, А. Лінкольна та І. Миколайчука».