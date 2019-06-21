На сесії проголосували за запровадження сортування відходів на загальноміському рівні Суспільство | 20-06-2019, 22:25 0 87

Сьогодні, 20 червня, під час сесії міської ради Львова депутати внесли зміни до концепції сортування твердих побутових відходів. Відтак, невдовзі всі контейнерні майданчики по місту будуть переведені на обов’язкову систему з чотирма контейнерами: під суху та вологу фракції, скло та залишкові змішані відходи. Запровадження сортування на загальноміському рівні є обов’язковою складовою для успішної роботи майбутнього сміттєпереробного заводу, який почнуть будувати у Львові вже цього року.

У Львові облаштують чотири контейнери для відходів. Окремо збиратимуть мокру органічну фракцію (скошену траву, дрібні гілки та харчові відходи), вторинну сировину (пластик, макулатуру, метал, комбіновану упаковку), скло та змішані відходи. Метою такої системи є збільшення кількості ресурсоцінної сировини зі складу побутових відходів, та зменшення об'єму залишкового сміття, яке потрапляє на захоронення. Особливо це стосується органічної складової, яка становить близько половини від загального складу відходів.



«У різних містах Європи можемо бачити різну кількість контейнерів, адже кожний муніципалітет сам вирішує як найбільш оптимально облаштувати роздільний збір відходів, виходячи з власних обставин. Вивчивши досвід сусідніх країн, ми зупинилися на прикладі того, як до цього поступово йшла Польща. Запровадження сортування відходів у Львові на загальноміському рівні — це великий крок вперед до поступового переходу на нову модель управління ТПВ та комплексного вирішення сміттєвої проблеми», — розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.



Відсортовані сухі відходи відправлятимуть на підприємства для вторинної переробки та повторного використання. А органіку перероблятимуть на станції компостування, яка запрацює вже влітку цього року.



Для того, аби львів'яни могли вільно таким чином сортувати відходи, до 1 вересня на сміттєвих майданчиках мають встановити необхідні контейнери та урни. Також до осені у мерії планують затвердити схему розміщення майданчиків для збору великогабаритних та дрібних побутових відходів.



Нагадаємо, рекультивація Грибовицького сміттєзвалища є частиною комплексного плану вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами у Львові. За два роки у місті збудують перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, рекультивують старий полігон та впровадять нову систему поводження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухого та вологого сміття, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. Вже у цьому році відкриється станція компостування органічних відходів. Для цих цілей місто отримало 25 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, 10 млн євро гранту — безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста — 6,75 млн євро.