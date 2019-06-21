Сесія не підтримала петицію «Про відміну ухвали «Про неприпустимість здійснення торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом в тимчасових спорудах» Суспільство | 20-06-2019, 22:26 0 84

Петицію «Про відміну ухвали «Про неприпустимість здійснення торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом в тимчасових спорудах» розглянули та не підтримали під час засідання сесії Львівської міської ради. Таким чином ухвала продовжує діяти. До слова, напередодні у мерії відбулася зустріч із власниками МАФів, відтак сторони досягли компромісу, та шляхом створення робочої групи домовилися напрацювати перелік дій задля врегулювання ситуації із продажем алкоголю у тимчасових спорудах.

Нагадаємо, 17 квітня 2019 року ця петиція набрала необхідних 500 голосів на підтримку. Її автором є Сітарчук Андрій Юрійович.



Зазначимо, що вчора, 19 червня, у мерії відбулися дві зустрічі з власниками тимчасових споруд, під час обговорення сторони досягнули компромісу, та домовилися шляхом створення робочої групи напрацювати перелік дій задля врегулювання ситуації із продажем алкоголю у тимчасових спорудах.



Нагадаємо, з метою усунення порушень громадського порядку у нічний час доби та зменшення кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння, 04.04.2019 року на пленарному засіданні сесії міської ради було прийнято ухвалу «Про неприпустимість здійснення торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у тимчасових спорудах». Відтак, 236 тимчасових споруд міста Львова повинні припинити продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв та пива.



Як інформувала Ірина Кулинич, директорка департаменту економічного розвитку, із 1600 МАФів, які є у перспективній схемі розміщення, 236 здійснюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв, що суперечить ухвалі, яку прийняла Львівська міська рада. Відтак, місто просить ці МАФи перепрофілювати свою діяльність. Обмеження продажу алкоголю та слабоалкогольних напоїв зумовлене, в першу чергу, бажанням міста пропагувати здоровий спосіб життя та зменшити сумну статистику скоєння злочинів у стані алкогольного сп’яніння.

